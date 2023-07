Le colza poursuit son ascension au-dessus des 500 €/t

Les cours du colza conservaient une petite allure haussière ce jeudi à la mi-séance sur Euronext, au lendemain de leur envolée au-dessus des 500 €/t. Les cotations européennes ont en effet rapidement accéléré mercredi en seconde partie de séance après que la Russie a déclaré considérer comme menace potentielle tout bateau naviguant en mer Noire à destination de l’Ukraine.

Des bombardements russes continuent de surcroit de toucher les infrastructures portuaires du pays.

russia has once again proved that it is a terrorist state. It has attacked grain infrastructure facilities in Ukrainian ports that supply food to the world, including the poorest Asian and African nations. pic.twitter.com/iEdMM2LZHY