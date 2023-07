Le colza Euronext décroche de 15 €/t

Les cours du colza s’enfonçaient encore rapidement dans le rouge ce lundi à la mi-séance sur Euronext au sein d’un complexe oléagineux sous haute pression. Les prix du soja à Chicago enregistrent notamment une forte dégradation en réaction à une météo plus favorable au développement des cultures annoncée sur l’ensemble du mois d’août.

#Corn & #soybeans gap lower at the open. Key to watch in overnight is whether we fill those gaps at 525’4 & 1379’0. Weather in focus. 🌽🌱 pic.twitter.com/wNBUxFJ5n0