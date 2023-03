Réalisation du CSP, mieux vaut ne pas perdre de temps !

L’origine des conseils phyto : la séparation vente/conseil

L’origine du Conseil Stratégique Phyto remonte à la loi Egalim de 2019 qui introduit la séparation entre la vente et le conseil phyto. Cette évolution réglementaire, appliquée au 1er janvier 2021, prévoit une séparation capitalistique des structures de conseil et de vente, des conseils obligatoires pour les agriculteurs et une priorité donnée aux méthodes alternatives de traitement.

Cette réforme s’accompagne d’une refonte du conseil phyto, avec l’apparition de deux nouveaux conseils obligatoires établis par des structures agréées "Conseil phyto indépendant" : le diagnostic phytosanitaire et le conseil stratégique phytosanitaire.

De nouveaux conseils obligatoires

Le diagnostic phyto est à réaliser une fois tous les six ans. Il est construit avec l’agriculteur : il décrit les principales caractéristiques techniques, humaines et économiques de l’exploitation. Le diagnostic phyto réalise également le bilan de l'utilisation des produits phytosanitaires à travers le relevé des Indices de Fréquence de Traitement (IFT) ou encore l’usage de méthodes alternatives.

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) est le plan d’action qui découle du diagnostic. Il liste les recommandations pour réduire l'utilisation des produits les plus dangereux, répondre aux situations d'impasse et limiter les risques de résistances. La priorité du conseil porte sur l’utilisation de produits peu dangereux ou de techniques alternatives aux méthodes traditionnelles avec un accent mis sur la limitation de la dérive.

Dans ce conseil, le recours à des produits phytos conventionnels, c'est-à-dire autres que les produits de biocontrôle, les produits à faible risque ou les substances de base, doit être justifié.

Deux conseils doivent être établis sur une période de cinq ans, espacés au maximum de trois ans (un seul conseil sur cinq ans pour certaines structures de petites tailles).

À noter, les exploitations certifiées en Agriculture Biologique (AB) ou en Haute Valeur Environnementale (HVE) sont dispensées de ces nouvelles obligations.

Conséquence pour le Certiphyto

Pour rendre effective cette évolution du conseil, la réglementation impose que le Conseil Stratégique intègre le processus d’obtention du Certiphyto.

Désormais, la réalisation du Conseil Stratégique est un préalable obligatoire pour le renouvellement du Certiphyto : pas de Conseil Stratégique, pas de Certiphyto et donc pas de possibilité ni d’acheter, ni d’épandre des produits phytos.

Cette nouvelle obligation se met en place progressivement. Les premiers touchés sont les exploitants qui doivent renouveler leur Certiphyto à partir du 1er janvier 2024. Dans ce cas, il faudra pouvoir justifier la réalisation d’un Conseil Stratégique dans les trois années passées.

Sachant que les démarches de renouvellement du Certiphyto sont à réaliser entre neuf mois et trois mois de l’échéance, si on ne veut pas avoir à réaliser le cycle complet de formation, mieux vaut ne pas perdre de temps et entamer rapidement les démarches.

