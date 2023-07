Comment bien gérer les graminées de votre colza ?

Les graminées annuelles, en particulier le ray-grass et les vulpins, représentent un véritable défi dans la culture du colza. En effet, ces adventices sont la source de nombreux problèmes au sein des parcelles : ils étouffent la culture et peuvent générer des pertes de pieds. En cours de saison, ils utilisent les ressources en eau, les nutriments et la lumière destinés au colza, ce qui engendre des baisses de rendement. Enfin, les adventices mal contrôlées dans le colza représentent un stock grainier qui va pénaliser les cultures suivantes.

Enfin une solution pérenne et efficace !

Outre la diversification des cultures, il existe un autre outil efficace pour faire baisser la pression des graminées dans votre stratégie de désherbage : alterner ou utiliser en programme des matières actives appartenant à des familles chimiques différentes et ayant des modes d’actions différents.

Et c’est au début du cycle du colza qu’il est recommandé d’agir !

Quels produits utiliser ?

La cléthodime permet un bon contrôle du paturin, des ray grass et du vulpin. Elle permet également le contrôle de la plupart des graminées résistantes. Elle est présente dans les produits Foly’R®, Balistik®, Isor®, Noroit® ou Select®, Centurion® 240 EC, Exoset® de la marque UPL.

Et la napropamide dans tout ça ?

La napropamide a un large spectre antidicotylédones et permet également un meilleur contrôle des graminées et des repousses de céréales dans le colza.

Colzamid® et Devrinol® 450 SC peuvent être appliqués en pré-semis incorporés à 2L/Ha pour une efficacité renforcée et une persistance d'action de 4 mois. Toutefois, ils peuvent également être appliqués en post-semis pré-levée avant une pluie.

Le couple parfait !

Lorsqu’on applique un programme à base de napropamide, complété par la cléthodime d’UPL au stade 3 feuilles des graminées, cela permet d’assurer la pérennité de la cléthodime et d’obtenir une efficacité supérieure à 80 %.

Rien d’étonnant ! L’agronomie et l’alternance des modes d’action sont LA solution à une bonne gestion des graminées.

Dans tous les cas, le programme est à adapter en fonction de la flore adventice présente dans la parcelle.

Retrouvez toutes les infos sur Colzamid® ici : https://www.upl-ltd.com/fr/produit-d%C3%A9tails/colzamid



Et sur Select® ici : https://www.upl-ltd.com/fr/produit-d%C3%A9tails/select