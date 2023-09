Des rendements en hausse attendus pour les cultures d'automne en 2023

Avec les données arrêtées au 1 septembre, Agreste vient de mettre à jour ses prévisions de productions pour les récoltes d'automne 2023. En maïs grain, tout d'abord, la production (y compris semences) est estimée à la hausse par rapport à la très faible récolte de l'an passé (+ 5,3 %), mais en nette diminution par rapport à la moyenne 2018-2022 (- 13,3 %).

« La production de maïs fourrage est évaluée à 15,3 Mt, également en hausse par rapport à 2022 (+ 11,9 %) et en baisse comparée à la moyenne quinquennale (- 3,6 %). L'augmentation de la production est portée par celle du rendement, qui serait de 12,4 t de MS/ha : + 16,1 % et + 3,7 % par rapport à 2022 et à la moyenne 2018-2022. »

En ce qui concerne le tournesol, le service statistique du ministère de l'agriculture fait part d'un « volume record », avec une production estimée à 2,1 Mt en 2023.

Du côté du soja, la production est « légèrement révisée à la hausse, à 0,43 Mt. Le rendement moyen est évalué à 26,7 q/ha, soit une forte augmentation par rapport au faible rendement de 2022 (+ 30,5 %) et par rapport à la moyenne 2018-2022 (+ 9,8 %). Cela compenserait la baisse des surfaces (- 12,4 % sur un an) et la production serait donc en hausse (+ 14,3 %).

Premières prévisions pour les betteraves et les pommes de terre

Le service statistique du ministère de l'agriculture a également livré ses premières prévisions pour les cultures industrielles. La production de betteraves sucrières est ainsi estimée, avant récolte, à 31,2 Mt. « Elle baisserait très légèrement par rapport à 2022 (- 0,9 %) et davantage par rapport à la moyenne 2018-2022 (- 8,2 %). L'estimation précoce du rendement est de 82,4 t/ha, en hausse par rapport à 2022 (+ 5,1 %) et par rapport à la moyenne quinquennale (+ 4,6 %). Ce rendement ne suffirait pas cependant à compenser la baisse des surfaces : estimées à 379 000 ha, celles-ci diminuent de 5,7 % sur un an et de 12,2 % par rapport à la moyenne 2018-2022.

Rendement et production de la betterave industrielle. ( © Agreste)

« La production de pommes de terre de conservation et demi-saison est estimée, avant récolte, à 6,8 Mt. Elle serait en nette hausse par rapport à 2022 (+ 11,9 %) et par rapport à la moyenne 2018-2022. À la hausse des surfaces (+ 3,5 % par rapport à 2022), s'ajoute celle du rendement (+ 8,1 %), dont l'estimation précoce est de 42,6 t/ha. »

Au contraire, « la production de pommes de terre de féculerie, évaluée à 0,7 Mt, serait en forte baisse (17,4 %), en lien avec le recul des surfaces (- 21,4 %) et malgré la hausse des rendements (+ 5,1 %) ».