Mas Seeds élargit son champ d’action avec la gamme de mélanges Mas4

« Sans changements de pratiques, nous ne pourrons plus produire demain ce que nous produisons aujourd’hui. En 2023, Mas Seeds France a redéfini sa stratégie autour de notre raison d’être "Agir ensemble pour une agriculture en transition" », présente Erwan Bougoüin, son directeur commercial.

Des mélanges pour répondre aux attentes du marché

Pour accompagner la transition agricole, le semencier diversifie son domaine d’action et lance la nouvelle gamme de plantes de service, mélanges fourragers et spécialisés, nommée Mas4. Elle est composée de 4 segments différents :



- Mas4 Cover : mélanges de couverts végétaux à usage agronomique ;

- Mas4 Nutri : mélanges fourragers riches en légumineuses pour compléter les rations ;

- Mas4 Energy : mélanges pour la production de biogaz ;

- Mas4 Expert : mélanges pour les besoins spécifiques des apiculteurs et des viticulteurs.

Détails sur la gamme Mas4 de Mas Seeds. (© Mas Seeds)

« Pour soutenir le lancement de cette gamme, Mas Seeds a doublé sa capacité de production, investi dans un département de recherche et développement dédié, constitué une équipe commerciale spécialisée, et établi des partenariats stratégiques. »

Stress hydrique et pression sanitaire au cœur des enjeux

En parallèle, le semencier poursuit ses recherches « pour proposer des variétés de maïs et tournesol plus résistantes au stress hydrique et à la pression sanitaire », comme le souligne Pierre Flye Sainte Marie, son directeur général. Cette année, l'offre va notamment s'enrichir de 4 nouveautés en maïs grain : Mas 524A (tardif), Mas306P (précoce), Mas 448G (demi-tardif) et Mas 282K (précoce). Les deux dernières sont labellisées "Waterlock", c'est-à-dire qu'elles présentent « une aptitude optimale au stress hydrique. Comparativement aux témoins de marché, ces variétés ont démontré une meilleure capacité d’adaptation lors d’une sécheresse de courte ou longue durée », explique Mas Seeds.

La thématique est également travaillée du côté du maïs ensilage, sous le label "Green +" afin de « garantir l’efficacité alimentaire dans le contexte du changement climatique ». Deux nouveautés précoces devraient arriver sur ce segment cette campagne : DM 2522 en cours d'inscription (candidat Green +) et Stanley. À noter aussi : l'arrivée de Mas 275L et Mas 431B sur le segment fourrage demi-précoce. En tournesol, le semencier annonce un « renouveau fort en oléïque avec le lancement de Mas 910OL, variété demi-tardive labellisée HelioSmart, c'est-à-dire « tolérante aux principales maladies », et de Mas 908HOCP, variété également demi-tardive.

Afin de sécuriser les rendements, Mas Seeds travaille également sur la protection des semences, et propose son traitement de semences Agrostart en maïs et en tournesol, combinant un biostimulant, un fongicide et un insecticide. Autres outils mis en avant par le semencier : « les agro-services Mas Start et Nutriplus Start, développés pour optimiser, dans le premier cas, le choix de la date de semis en maïs et tournesol, et la date de récolte en maïs fourrage, dans le deuxième cas ».