RAGT Semences met en avant la richesse en huile de ses colzas

Comme le rendement ou la vigueur à l'automne, la richesse en huile est un des principaux axes de la sélection variétale colza chez RAGT Semences, qui se présente comme un « apporteur de solutions ». « C’est un critère différenciant pour les variétés et un moyen pour les agriculteurs de produire un colza qui correspond mieux aux attentes de la filière ».

L’objectif de la recherche RAGT Semences est une teneur en huile moyenne supérieure à 44 % (norme commerciale à 40 %). Cela s’illustre « dans les essais Terres Inovia avec 3 des 4 variétés les plus riches issues de la gamme RAGT Semences en 2022 », précise Samuel Dubois, chef de marché hybrides France, lors d'une conférence de presse organisée aux Culturales.

Pour reconnaître les colzas particulièrement riches en huile, le semencier a alors mis en place le label "Oil", qui comprend pour les semis 2023 : RGT Ozzone, RGT ParadizzeRGT Pozznan ainsi que la nouveauté RGT Ceos. Outre sa richesse en huile, cette dernière se démarque notamment par son rendement élevé (meilleure inscription CTPS 2022 : 111,3 % des témoins). Les quatre variétés sont tolérantes au virus TuYV. RGT Ozzone et RGT Paradizze disposent aussi du label "Secure Install", c'est-à-dire qu'elles sont reconnues pour leur bonne dynamique d'installation à l'automne.

À noter : « plusieurs facteurs peuvent influencer le caractère génétique et conduire à une baisse de la teneur en huile des graines de colza comme un excès de fertilisation azotée, des situations de stress hydrique, l'état sanitaire de la plante avant et après floraison ou un mauvais développement racinaire ».

En vue des semis 2023, RAGT Semences lance également la variété RGT Kanzzas (Secure Install) et poursuit le développement des solutions GreenMix et GreenPackGold. Le premier associe un colza très précoce à floraison avec une variété de colza d’intérêt. « Le colza très précoce attire les méligèthes et laisse la variété d’intérêt exprimer tout son potentiel. » Et le second regroupe dans un même pack « une variété de colza performante, une variété de colza à floraison très précoce (hybride) et l'association de trois légumineuses (fénugrec, trèfle d’Alexandrie et vesce commune de printemps) ».