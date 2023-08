Les derniers travaux de moissons gênés par les pluies

Les prévisions météos se confirment en Europe de l’Ouest. Le climat s’est en effet nettement rafraichi sur la fin du mois de juillet et s’est accompagné de précipitations généreuses sur une large partie de l’Hexagone et l’ensemble de l’Allemagne. Les cartes annoncent encore un climat humide et frais sur la prochaine quinzaine, ce qui devrait favoriser le bon développement des cultures de printemps mais risque de retarder les derniers travaux de moissons d’hiver.

En Russie également, les récoltes de blé d’hiver accusent un retard important en conséquence de pluies excessives dans les principales zones de production enregistrées durant l’ensemble du mois de juillet. Le début du mois d’août devrait toutefois être plus favorable à l’avancée des moissons. Aux US, c’est à l’inverse le retour de pluies et de températures fraiches dans l’ensemble de la Corn Belt qui rassurent après une fin juillet marqué par un nouvel épisode caniculaire.

Au Canada, la situation demeure en revanche critique. Les cultures de blé de printemps et de canola ont certes pu profiter de précipitations favorables dans l’Alberta, mais le Saskatchewan et le Manitoba souffrent encore d’un déficit hydrique majeur.

