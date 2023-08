Moisson 2023 : Plus c’est long, moins c’est bon…

La moisson 2023 a livré son premier bilan il y a plusieurs jours, du moins pour tous ceux qui ont pu récolter toutes leurs parcelles dans de bonnes conditions. Un premier bilan dressé avant les conditions humides et quasi-automnales qui se sont installées et qui risquent de s'éterniser jusqu'au 10 août, si ce n'est plus longtemps encore. Et ce, dans les régions où justement, la moisson n’est pas finie.

Nous ne sommes pas près de terminer la #moisson2023 des #blés, #colzas ni de presser les pailles d'ores et déjà battues (qui commencent à ressembler par endroit à du fumier), on se souviendra de 2023 !

Bon temps pour les #maïs, #pommesdeterre et #legumes

#meteo#agriculture#moisson

Avec 43mm depuis 1 semaines plus de 120 depuis le début du mois. La récolte du blé vire à la panique pour réussir à le rentrer avec une qualité satisfaisante.

Il y a le grain bien sur mais aussi la paille indispensable pour les #éleveurspic.twitter.com/fQ60EdloG5 — menier jean rene (@menierjeanrene) July 31, 2023

Ils sont encore nombreux les agriculteurs dont les cultures encore sur pied se dégradent jour après jour.

Désespoir chez les agriculteurs du Nord....une belle récolte mais la météo en a décider autrement...comprenez vous l angoisse des paysans tout au long de l année et notamment à la moisson https://t.co/rIcqDTSann — Choiselat Frédéric ������...���� (@ChoiselatF) August 2, 2023

Certains se résignent à faucher difficilement des parcelles humides. Car avec encore plusieurs jours annoncés dignes d’un 11 novembre, la qualité des grains va encore se dégrader.

