Un premier bilan du millésime 2023

Comme on vous le rappelait précédemment, Moisson Live est une plateforme collaborative lancée par Cereapro, en lien avec Farmr, Sencrop, Matériel Agricole et Terre-net. L'objectif : proposer aux agriculteurs un outil simple pour partager leurs résultats de récolte en direct avec leurs confrères de tout l'Hexagone. Avec l'avancée des récoltes, la carte se remplit et permet de livrer un premier bilan de cette moisson 2023.

Ça y est la moisson 2023 est terminée content du résultat après une année de travail 😀 pic.twitter.com/xN2PUC0Enj — Frederic Marais (@frederic_marais) July 20, 2023

Quels sont les résultats de cette moisson 2023 ?

On démarre par les résultats en orge d’hiver avec 95 % des surfaces récoltées. Selon les données Moisson Live, le rendement national s’établirait à 76 q/ha, une moyenne plus optimiste que les prévisions d’Agreste au 1er juillet (68,8 q/ha).

Le rendement moyen cache toutefois de fortes disparités. Sur la plateforme collaborative, les résultats vont de 45 à 119 q/ha selon les secteurs et les parcelles. Une hétérogénéité qui se confirme aussi dans le sondage publié sur Terre-net et qui a réuni plus de 3 800 votants entre le 11 et le 18 juillet 2023 :

Même constat pour le PS (poids spécifique) : les données disponibles varient entre 52 et 79 kg/hl, avec une moyenne à 66,5 kg/hl.

Continuons sur les céréales à paille, avec le blé tendre : Moisson Live a également dressé un premier bilan à mi-parcours des récoltes. Le rendement moyen est estimé à 75 q/ha, contre 73,4 q/ha pour le service statistique du ministère de l’agriculture au 1er juillet. Si de nombreux agriculteurs partagent leur satisfaction, le bilan est plus mitigé pour d'autres, notamment concernés par les coups de chaud en fin de cycle. Les moyennes cachent, en effet, un delta important entre les rendements les plus bas et les plus élevés (de 40 à 119 q/ha). Cela se ressent aussi sur le plan de la qualité, avec un PS compris aujourd’hui entre 57 et 84 kg/hl. La moyenne est identique à la norme commerciale : 76 kg/hl.



Fin de la moisson 2023✅

Une année moyenne avec quelques surprises bonnes et mauvaises.

Hâte de commencer cette nouvelle campagne 🌱#FrAgTwpic.twitter.com/Zuy9r21VoG — Théo 🌱 (@bertelletheoph1) July 20, 2023

Maintenant que la #Moisson2023 est terminée.

La moyenne des 5 dernières années étaient de 7 tonnes de l’hectare,pour être cette année à moins de 6 tonnes.

On sait déjà @BONNIN1402,que nous ne sommes pas à notre prix de revient pour le #blé🌾.

Mais pas que…#Orge#Pois#Colza. https://t.co/xkzk9w0E5J — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) July 17, 2023

Du côté du colza, les retours terrain se montrent également partagés. Les résultats transmis par les agriculteurs sur Moisson Live semblent moins optimistes que les données Agreste avec 65 % des surfaces déjà récoltées. La moyenne tournerait à 33,3 q/ha, contre 34,4 q/ha pour le service statistique du ministère de l’agriculture.

Sur le sujet > Quel est le rendement moyen en colza dans votre département cette année ?



Retrouvez tous les détails des résultats Moisson Live avec les infographies ci-dessous :

