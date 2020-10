34e RDV agri Diversification céréalière : « Papote », les pâtes qui feront parler d'elles

Ce lundi, c'est la rentrée des RDV agri ! Tous les 15 jours, Thierry agriculteur d'aujourd'hui vous donne à nouveau rendez-vous sur sa chaîne Youtube pour échanger avec des acteurs du monde agricole sur des sujets aussi divers que la Pac, les nouvelles technologies, les coopératives, les filières de diversification... Comme ce soir avec Jean-Baptiste, agriculteur, qui transforme son blé dur en pâtes « éco-friendly » sous la marque Papote.

À vos agendas, les RDV agri reprennent à partir d'aujourd'hui ! Réservez vos lundis, tous les 15 jours à 21 h, pour retrouver Thierry agriculteur d'aujourd'hui sur sa chaîne Youtube.

Vous pourrez suivre, en live, ses échanges avec différents acteurs du secteur agricole − des producteurs, des économistes, des start-up, des organismes agricoles... − sur des thématiques tout aussi variées, allant de la Pac aux nouvelles technologies en passant par la protection des plantes, l'installation des jeunes agriculteurs, les Cuma, la diversification et la transformation des productions.

100 % artisanales, locales et donc responsables

C'est d'ailleurs sur ce thème que porte le 34e numéro de ce soir. Jean-Baptiste Vervy, exploitant à Sézanne dans la Marne, et Caroline Payen, spécialisée dans l'agroalimentaire, vont bientôt transformer une partie du blé dur de la ferme des Grandes Tuileries en pâtes "éco-friendly", baptisées "Papote".

À venir également sur Terre-net dans la rubrique [Témoignages] Mon projet mon avenir : des détails sur cette initiative, qui fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur des détails sur cette initiative, qui fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur www.miimosa.fr

100 % artisanales, locales et donc responsables, elles ne manquent pas d'arguments pour se faire connaître et apprécier. Et si les consommateurs le souhaitent, ils pourront aussi s'exprimer sur les pâtes "Papotes" en devenant "pasta-testeurs".

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoitpour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net