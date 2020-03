Santé économique des exploitations 57 % des agriculteurs ont révisé leurs intentions d’investissements à la baisse

Après une année 2019 économiquement « moyenne » pour une majorité d’agriculteurs, voire « mauvaise » pour un tiers d’entre eux, les intentions d’investissements dans les exploitations ne sont pas au beau fixe pour 2020. Selon un sondage réalisé sur terre-net.fr, plus de la moitié des agriculteurs ont réduit leur programme d’investissements pour cette année.

Avec une récolte moyenne très satisfaisante l’été dernier, le bilan économique des exploitations céréalières devait s’en trouver plus positif qu’en 2018. Mais les prix en baisse dès août 2019 ont encore fait souffrir les comptes d’exploitation. Résultat : l’année 2019 a été jugée « moyenne » par plus de 4 agriculteurs sur 10, et « mauvaise » voire « catastrophique » pour un agriculteur sur trois.

[Sondage] Une « mauvaise » année, voire « catastrophique », pour un tiers des répondants

Dans ce contexte, les intentions d’investissements pour l’année 2020 ne pouvaient être au plus haut. Si, pour 3 agriculteurs sur 10, le niveau d’investissements cette année devrait rester inchangé, 57 % des agriculteurs ont ainsi déclaré que leurs investissements en 2020 seraient « en baisse » ou « en forte baisse ».

[Sondage] Des investissements revus à la baisse pour plus de la moitié des agriculteurs

