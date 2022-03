Concours Les « Graines d'agriculteurs » semées pour la campagne 2022

En mars, c'est le début des semis de printemps dans certaines régions et du concours "Graines d'agriculteurs" dans toute la France. Lancées au salon de l'agriculture, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 mai 2022. Vous vous êtes installés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, et avez un projet axé sur la préservation de l'environnement et des ressources naturelles, n'hésitez pas à postuler !

Préserver l'environnement, en particulier les ressources naturelles − l'eau, le sol, l'air, la biodiversité −, et lutter contre le changement climatique constituent l'un des grands défis pour les prochaines générations, notamment dans le secteur agricole pour les futurs producteurs et productrices. C'est pourquoi Terres Innovantes en a fait le thème de l'édition 2022 du concours Graines d'agriculteurs, créé en 2011 et qu'il organise depuis cinq ans. « Premiers impactés mais aussi acteurs de la première ligne, les exploitants agricoles se doivent d’être à la hauteur de ces enjeux sociétaux », insiste le fonds de dotation du syndicat Jeunes Agriculteurs.

Depuis le lancement officiel le 3 mars au salon de l'agriculture en présence de Julien Denormandie, et jusqu'au 9 mai, vous pouvez tenter votre chance pour toutes initiatives en lien avec la thématique. Pour candidater, il suffit de remplir un formulaire en ligne. La condition : que votre date d'installation en agriculture soit comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020.

Quatre axes ont été définis autour de la gestion de :

l’ eau pour une consommation optimale (stockage, etc.) ;

pour une consommation optimale (stockage, etc.) ; l’ air (actions pour réduire les émissions de CO 2 ...) ;

(actions pour réduire les émissions de CO ...) ; les sols (agriculture de conservation entre autres) ;

(agriculture de conservation entre autres) ; la biodiversité (plantation de haies par exemple).

À la clé pour les gagnants : un chèque de 3 000 € pour les aider à concrétiser leur projet. « En juin, le jury sélectionnera, avec validation auprès du ministère de l'agriculture, les 10 meilleurs candidats selon des critères de qualité et de viabilité : sens de l'entreprenariat agricole, vision à long terme, démarche durable, inventivité produit et méthode, business model, capacité à servir de référence pour d’autres. Ils bénéficieront d’un reportage photo et vidéo sur leur exploitation. Puis, en juillet-août, le public votera pour sa Graine d'agriculteur préférée sur le site internet du concours. Le jury final choisira ensuite les lauréats. La remise des prix aura lieu lors des Terres de Jim, du 9 au 11 septembre 2022 à Outarville dans le Loiret », explique Terres Innovantes.

« Graines d’Agriculteurs est le seul trophée agricole qui permet au grand public de soutenir des agriculteurs par un vote. C’est un véritable symbole du lien puissant qui existe entre les Français et l’agriculture, insistent Samuel Vandaele, président de JA et Nicolas Sarthou, vice-président. C’est enfin un témoin de la capacité des jeunes à innover et à entreprendre pour un monde plus durable. » Et le ministre de l'agriculture d'ajouter : « Graines d’Agriculteurs est un des parfaits exemples de ce que sont aujourd’hui les jeunes exploitants agricoles : des entrepreneurs en permanente réflexion pour progresser, innover et apporter des solutions. Les évènements tragiques que vit le continent européen nous rappellent que nous avons besoin de nos agriculteurs et notamment, de nos jeunes agriculteurs ! »

Le Ministre de l’Agriculture, @J_Denormandie, a affirmé : "La France a besoin de vous, les évènements tragiques nous rappellent que nous avons besoin de nos #agriculteurs et de nos jeunes agriculteurs ! Sans vous la France ne serait pas la même ! ???? pic.twitter.com/7AInE2X6Ji — Graines d'Agriculteurs (@GrainesAgri) March 3, 2022

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net