Sécurité sanitaire des salariés Trois fiches pratiques de la MSA

Si les bonnes volontés sont appelées à venir grossir les rangs des travailleurs agricoles en l’absence des saisonniers d’origine étrangère, la sécurité sanitaire reste une priorité pour limiter la propagation du coronavirus. Les employeurs peuvent trouver sur le site de la MSA des fiches pratiques rappelant les règles pour assurer cette sécurité.

Malgré la pandémie de Covid-19, le travail continue pour nourrir la population et l’agriculture cherche 200 000 saisonniers pour assurer les travaux dans les champs ces prochaines semaines. Pour autant, la sécurité sanitaire de ces travailleurs doit rester une priorité. Pour aider les employeurs à y faire face, la MSA met à disposition trois fiches pratiques, qui seront régulièrement mises à jour.

La première fiche rappelle les gestes barrières à réaliser, la deuxième traite des adaptations dans l’organisation générale du travail (transmission des consignes, flux de personnes, situation de travail et organisation du travail, nettoyage des matériels, des outils et des locaux, vente aux consommateurs, sur le chantier, utilisation des équipements de protection individuelle...), et la troisième concerne l’organisation des espaces (vestiaires, salle de pause et déjeuner, local fumeur...).

