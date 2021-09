Biocontrôle Corteva et Gaïago concluent un accord de développement et distribution

SG Terre-net Média

Corteva Agriscience, société internationale de semences, phytosanitaires et solutions numériques, et Gaïago, spécialiste de la revitalisation des sols, ont annoncé le 8 septembre dernier « un accord pluriannuel pour valider, développer et commercialiser des biofongicides pour les agriculteurs du monde entier ».

