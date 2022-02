Étude sur l'emploi En agricole, 89 % aiment leur métier, 71 % s'y épanouissent

• Céline Clément Terre-net Média

À la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture, partageons les chiffres et données d'une étude sur l'emploi dans ce domaine d'activité au troisième trimestre 2021. Parmi les 1,3 million de postes de la filière, dont 700 000 directement dans les secteurs agricole et agroindustriel, la plupart sont hautement qualifiés, et porteurs de valeurs comme d'avenir. On peut ainsi s'épanouir dans un métier qu'on aime.

« Le secteur agricole regroupe 1,3 million d'emplois : 700 000 dans l’agriculture et l’agro-industrie et 430 000 dans l'industrie agroalimentaire ». Tel est le chiffre principal qui ressort d'une étude menée, par Synovivo et Managéria, auprès des professionnels et acteurs économiques de la filière au 3e trimestre 2021. Celle-ci étant basée sur un sondage (SurveyMonkey), effectué entre mai et août 2021, auprès d’un échantillon représentatif de plus de 400 professionnels. Lire aussi : L’emploi en agriculture, petit secteur mais gros potentiel Concernant la répartition par type d'activité : la distribution agricole, la protection des plantes et les biosolutions sont les trois domaines les plus représentés, au-delà de 20 %. En termes de formation : les répondants sont « hautement qualifiés et diplômés », 78 % ayant un Bac + 4/+ 5 et 16 % un Bac + 2/+ 3. 79 % sont expérimentés (plus de 15 ans d’expérience professionnelle) et 3 % sont de jeunes diplômés (moins de 2 ans d’expérience).

35 % des éleveurs ont un BTSA, contre 25 % des agriculteurs dans leur ensemble Sur ce sujet, retrouvez le sondage et l'article : Au niveau des motivations pour travailler dans l'agriculture : il s'agit « d'une décision réfléchie, d'un vrai choix personnel » pour 45 % des enquêtés. 21 % « parlent même de vocation » et 15 % évoquent « une tradition familiale ». 44 % ont saisi une « opportunité professionnelle » et 58 % « n'envisagent pas de changer de poste dans les 12 mois ». Cependant, la main-d’œuvre s'avère « mobile » sur le plan géographique : 61 % accepteraient de « changer de cadre de vie (rural vers urbain ou l’inverse) » pour évoluer professionnellement. Ainsi, 89 % « affirment aimer leur métier », un pourcentage qui frôle les 100 % si on intègre ceux qui répondent "plutôt oui" à cette question. 71 % « se sentent pleinement épanouis » et 23 % "plutôt". Tous les chiffres de l''installation agricole en 2020 Ce qui les attirent dans l'agriculture est assez divers : la stimulation intellectuelle arrivant en tête, les transitions et enjeux auxquels le secteur agricole doit répondre occupant une place importante. Sans oublier bien sûr l'histoire familiale. Ni les valeurs fortes qu'incarne ce domaine d'activité. Comme ce graphique le montre, elles sont nombreuses, la collaboration, l'innovation et la performance étant les plus citées. D'ailleurs, celles portées par l'entreprise sont, en général, le facteur déterminant lors d'un changement de poste (78 % des cas). Quelques points négatifs ont été mentionnés, tous liés à un « manque de reconnaissance » que ce soit des pouvoirs publics, de la société et des médias. Sans surprise, 76 % des personnes sondées « trouvent que le secteur n’est ni assez représenté, ni assez mis en avant dans la société française » et 41 % qu'il est « peu attractif » (21 % pensent le contraire). Elles proposent donc deux grandes pistes d'amélioration autour de la perception sociétale pour 69 %, la communication sur les métiers et le secteur pour 54 %, même si elles mettent avant d'autres challenges à relever.

Comment favoriser l'emploi en agriculture, en proie à de profonds changements ? Voir également : Malgré tout, « les professionnels restent fidèles à leur profession » : 61 % ne pensent "pas du tout" ou "plutôt pas" prendre un emploi sans lien avec l'agriculture. Sans doute parce que 65 % exercent un métier en adéquation avec les attentes formulées à la fin de leurs études. 75 % se disent « optimistes » pour l'avenir. ère quinzaine des métiers de l'agriculture des Hauts-de-France



Du 3 au 17 mars, les partenaires du Hub Agri’Emploi organisent une vingtaine d'événements : mises en situation (casques de réalité virtuelle, simulateurs de conduite d'engins agricoles...), visites de fermes, témoignages de salariés et de chefs d’exploitations, forum des métiers, journées de recrutement, affichages de postes à pourvoir, etc. desDu 3 au 17 mars, les partenaires du Hub Agri’Emploi organisent une vingtaine d'événements : mises en situation (casques de réalité virtuelle, simulateurs de conduite d'engins agricoles...), visites de fermes, témoignages de salariés et de chefs d’exploitations, forum des métiers, journées de recrutement, affichages de postes à pourvoir, etc. Consultez le programme ici

