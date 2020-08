Betteraves L'ITB lance une appli pour minimiser les pertes à la récolte

Pour accompagner les betteraviers à régler leurs machines de récolte, l'ITB propose une application mobile : le Glanomètre. Elle permet « d'estimer les pertes de betteraves lors de l'arrachage afin d'optimiser les réglages pour les minimiser »

Comme le rappelle l'Institut technique de la betterave (ITB), « il est nécessaire d'adapter le réglage des machines de récolte selon les conditions rencontrées dans la parcelle et le délai avant l'enlèvement du silo. En début de saison, en conditions sèches et avec un délai avant enlèvement court, l'objectif sera de ne pas casser ni choquer les betteraves. En fin de saison dans des champs plus humides, l'objectif sera d'éliminer le maximum de terre tout en limitant les casses de pointes et les blessures latérales ».

Afin d'aider les betteraviers dans les réglage des machines de récolte, l'ITB lance donc le Glanomètre. Cette appli est disponible sur iOS et Android et fonctionne même sans connexion internet. Les pertes totales peuvent alors être calculées avec deux différents modules :

" pertes de betteraves entières " où « l’utilisateur renseigne le nombre de betteraves laissées ou perdues, par classe de diamètre, sur 6 rangs et sur une longueur choisie (par exemple 7 m), suite au passage de la machine », détaille l'ITB ;

" pertes par casse de pivot " via laquelle « il observe les betteraves sur le silo ou dans la trémie et estime le pourcentage de betteraves qui ont un diamètre de casse inférieur à 2 cm ».

Cela permet aux agriculteurs de « tester différents réglages de machines et d'en mesurer le résultat directement dans la parcelle. L'objectif est de trouver le bon compromis entre pertes de betteraves et la tare-terre ».

