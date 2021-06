Top articles La régulation naturelle des pucerons à la une cette semaine

Pauline Debris Terre-net Média

Cette semaine, vous avez été nombreux à vous intéresser à la régulation naturelle des pucerons par certains auxiliaires de culture comme les syrphes, coccinelles ou encore les hyménoptères parasitoïdes. Côté machinisme, MrAgriFrance vous emmène en Gironde dans une ferme XXL et John Deere revoit sa stratégie à périmètre mondial pour gagner en réactivité. Dans le reste de l'actu, Céline vous explique comment rendre votre ferme plus transmissible et comme souvent, vous restez très attentifs aux marchés des grains.

