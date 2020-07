Moisson 2020 La vigilance toujours de mise face aux feux de récolte

Le retour de fortes chaleurs amplifie le risque de feux de récolte. De nombreux acteurs du monde agricole appellent à une grande vigilance dans ces périodes.

Une très grande partie du territoire est concernée par « un assèchement des sols superficiels », selon le ministère. En cause : des températures supérieures de 1,8° C aux moyennes saisonnières entre juin 2019 et mai 2020, auxquelles s'ajoutent des épisodes venteux. Ces conditions sont propices aux départs de feu dans les champs. Le département de la Marne est notamment placé en vigilance orange face à ce risque, depuis le 18 juillet 2020. Ce système de vigilance a été instauré par la préfecture de la Marne pour prévenir au mieux les feux de récolte, de plus en plus récurrents. « Trois niveaux ont ainsi été identifiés : vert, orange et rouge », précise la chambre d'agriculture de la Marne.

« En cas de vigilance orange et rouge, l'information est indiquée sur le site web de la préfecture du département ou sur ses réseaux sociaux Facebook et Twitter. »

??Impressionnant #feu de chaume à Fitz James au nord de Clermont de l’ #oise #hautsdefrance en ce moment

Les feu de chaumes se multiplient ces derniers jours en ces jours de moisson à cause de la sécheresse de surface.

??Franck via Info Circulation / Radar 60 #nordparisien #ete pic.twitter.com/WSQ3DzP31F — Météo Nord Parisien ???????? (@MeteoNordParis) July 13, 2020

Wow putain j'ai réussi à mettre le feu en fauchant de l'herbe ?? pic.twitter.com/4Xt1q93hSS — Antoine Thibault (@AgriSkippy) July 20, 2020

« Surveiller les points chauds »

Dans une vidéo relayée sur Youtube, la CA de la Marne rappelle également les différents points de vigilance à avoir pendant la moisson. « Il est important de bien surveiller tous les points chauds des engins de récolte (type turbo, zone d'échappement, pot catalytique....), note Rémi Vanhaesebroucke, responsable marché grandes cultures à la chambre d'agriculture de la Marne. Pour les engins les plus modernes, attention aux systèmes d'injection d'Adblue, qui ont des températures de fonctionnement assez élevées et entraînent de vrais risques de début d'incendie. Il faut bien penser à les nettoyer et les souffler régulièrement ».

La moisson, c'est aussi dépoussiérer la moissonneuse tous les matin afin d'éviter les départs de feu et préserver le matériel ! #poussiere pic.twitter.com/hN4Rw27x8b — ??‍????????Menon Baptiste ????????‍?? (@BaptisteMenon) July 6, 2017

Autre point à vérifier pour les moissonneuses-batteuses et les presses : « les roulements et les courroies, ajoute Rémi Vanhaesebroucke. On va chercher à éviter tous les risques d'échauffement via un entretien régulier ». Pour limiter la propagation des feux, l'expert recommande aussi « d'avoir à disposition un outil de déchaumage qui permet de créer des zones de coupe-feux. Et pourquoi pas, si possible, une tonne à eau à proximité afin de commencer à maîtriser le feu avant l'arrivée des secours ».

Avez-vous téléchargé l'appli « Prévention Incendie » ?

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, une application mobile est également téléchargeable gratuitement pour se prémunir face à ces risques : « Prévention incendie ». Elle permet d'alerter les sapeurs-pompiers lors d'un départ de feu et de renseigner précisément par géolocalisation la position de la parcelle concernée.

