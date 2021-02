[En direct] Communication agricole Le « CoFarming Tour des agriculteurs d'aujourd'hui » s’élance ce samedi de Paris

Arnaud Carpon Terre-net Média

Agriculteur dans le Pas-de-Calais et youtubeur, Thierry Bailliet se lance, avec l'association Cofarming, à l'assaut des routes de France, non pas à vélo, mais en tracteur, pour à la fois sensibiliser le grand public sur la réalité de l'agriculture et, surtout, inciter les agriculteurs à davantage communiquer sur leur métier. Un tour de France prévu pour durer quatre semaines réparties sur l'année 2021, le temps d'aller à la rencontre d'interlocuteurs agricoles et de citoyens aux quatre coins du pays.

Cette fin février 2021 aurait dû être synonyme, comme chaque année, de la plus grande ferme éphémère de France Porte de Versailles à Paris. Mais la pandémie de coronavirus et les restrictions sanitaires ont eu raison de la tenue du salon de l'agriculture. Qu'à cela ne tienne ! S'il n'est pas possible de rencontrer les citoyens et ses homologues agriculteurs à Paris, Thierry Bailliet ira à leur rencontre. Samedi 27 février dans la matinée, l'agriculteur installé à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) et youtubeur - vous pouvez le suivre sur sa chaîne Youtube Thierry Agriculteur d'aujourd'hui - s'élance de Paris pour un tour de France en tracteur durant quatre semaines non consécutives, en partenariat avec l'association Cofarming. Avec un tracteur Valtra G 135 Versu prêté par la marque également partenaire de l'opération, l'agriculteur affiche quatre objectifs à cette initiative : « Mettre en avant les agriculteurs qui innovent, faire découvrir la diversité de notre agriculture française, proposer les solutions des startups du CoFarming mais aussi promouvoir le livre Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent qu'il vient d'achever. Suivez en live le lancement du Cofarming Tour des agriculteurs d'aujourd'hui Au programme de cette première semaine de communication positive agricole : une virée entre le Loiret et la Bretagne, ponctuée de conférences et tables rondes sur l'innovation agricole, des rencontres avec d'autres agriculteurs communicants - Rémi Dumery, Gilles Van Kampen pour ne citer qu'eux, des visites d'exploitations et des rencontres avec les citoyens. L'agriculteur reprendra la route pour poursuivre son périple du 14 au 18 juin dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est ; du 20 au 25 septembre en Auvergne-Rhône-Alpes ; et du 29 novembre au 4 décembre en Occitanie. À lire >> « Les agriculteurs sont-ils responsables de l'agribashing ? »

