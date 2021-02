Infos firmes Valtra partenaire officiel du CoFarming Tour

Valtra a décidé d'accompagner le Tour de France des agriculteurs d'aujourd'hui pour montrer son engagement envers la profession. Pendant cinq semaines, le tracteur G 135 Versu va traverser le pays pour expliquer au grand public comment les agriculteurs produisent la nourriture.

Pour pallier à l'absence de salons agricoles depuis le début de la crise sanitaire, Valtra adapte sa relation avec les agriculteurs. D'où le partenariat avec le tour de France en tracteur organisé par Thierry Baillet et CoFarming.

L'occasion de faire parler du monde agricole à la population française et d'expliquer à tous comment la nourriture est produite. Ce tour de France, baptisé "CoFarming Tour des agriculteurs d'aujourd'hui", a plusieurs étapes définies et des thématiques identifiées. L'objectif principal : promouvoir l'innovation et les initiatives positives face au grand public.

Le Valtra G 135 Versu sur la route pendant 5 semaines

Durant l'année 2021, à l'occasion d'événements physiques ou à distance, l’agriculture française devrait ainsi résonner et faire parler d’elle. Thierry Baillet, mieux connu sous le nom de Thierry agriculteur d'aujourd'hui, proposera des présentations, des débats et des échanges autour de thèmes agricoles.

Valtra sera représenté via le tracteur G 135 Versu qui va sillonner les routes pendant 5 semaines. La marque a voulu accompagner la démarche pour montrer aux exploitants son engagement pour la profession. Selon Alexandre Chantrelle, directeur commercial : « la proximité avec les agriculteurs, surtout durant ces périodes inédites que nous vivons est notre principale aspiration. »

