Sur les réseaux sociaux Les jeunes agriculteurs souhaitent autant de projets en 2022 qu'en 2021 !

Sur Facebook, Youtube et Twitter, les jeunes agriculteurs ont posté de nombreux messages de bonne année, classiques ou plus originaux, via leur syndicat ou individuellement. Tous se rejoignent sur un point : ils sont aussi passionnés par leur métier en 2022 qu'en 2021, et ont la même envie de le faire savoir !

Sur Facebook, Jeunes Agriculteurs souhaite, en vidéo, une bonne année 2022, riche en temps forts pour le syndicat comme les Terres de Jim, des rencontres avec le ministre de l'agriculture, des interventions dans les médias et grands événements pour le président Samuel Vandaele et les autres membres du conseil d'administration...

Au sein du réseau syndical, nombreux sont les régions, départements et cantons à avoir posté une carte de vœux, comme JA des Hautes-Alpes qui espère « plein de beaux projets agricoles » et en profite pour promouvoir les manifestations prévues tout au long de l'année.

Pleins d'installations, d'événements, de belles récoltes !

Dans la Somme, ce sont « des installations en agriculture et des récoltes fructueuses » qui sont escomptées.

Pendant le réveillon, le syndicat départemental a incité ses concitoyens à « manger français », insistant sur le fait que les exploitants agricoles continuent de travailler pendant les fêtes pour les nourrir à cette période et toute l'année.

Cartes de vœux, rétrospectives, almanachs, calendriers...

Certains jeunes agriculteurs, par exemple dans le canton de Béthune Lens, ont présenté leurs vœux en photo.

Comme dans celui de Louhans en Saône-et-Loire, où ils en ont publié huit pour réaliser une rétrospective de leurs grands rendez-vous de 2021.

Les JA du Haut-Rhin l'ont fait en vidéo.

Ils trinquent même virtuellement, avec ceux qui regardent leur vidéo, pour leur faire découvrir les vins d'Alsace !

Jeunes Agriculteurs de la Vienne, eux, ont réalisé un almanach mettant en avant plusieurs jeunes installé(e)s, exploitations et productions de leur département.

En revanche, le calendrier des JA21, qui met en valeur les jeunes agricultrices de Côtes-d'Or, est « en rupture de stock ».

Quant à JA du Ternois Ouest, il réserve apparemment une surprise pour 2022. À suivre donc...

Les jeunes agriyoutubeurs, toujours aussi motivés en 2022 pour expliquer leur métier

AgriBeauFix 43, jeune éleveur, souhaite également une bonne année 2022 à tous ceux qui suivent ses vidéos, les remerciant de leur fidélité qui a fortement contribué au développement de sa chaîne Youtube. « Bientôt 30 000 abonnés, ça me donne envie de continuer à vous expliquer mon métier d'agriculteur et à montrer mon quotidien », insiste-t-il, ajoutant : « c'est vraiment une super expérience ! Maintenant que je suis installé sur le Gaec, ça me motive encore plus ».

Bientôt 30 000 abonnés, ça donne envie de continuer à montrer son quotidien !

Dès le matin du 1er janvier, sous un temps quasi « printanier » souligne-t-il, il est venu voir ses vaches comme pour leur dire aussi "bonne année". Puis, dans la 2e partie de sa vidéo, il revient en images sur les chantiers majeurs de l'exploitation en 2021, comme tous les ans d'ailleurs : fauchage, ensilage et enrubannage d'herbe, avec mise en ballot et confection des silos.

Foin, épandage, conduite du pâturage des vaches Salers, vêlages, parages, vente directe de viande et jus de pommes/poires, et fabrication de « burgers paysans », notamment pour diverses manifestations, construction d'un nouveau bâtiment : Vincent Lauler présente ses vœux sur la chaîne Youtube ferme des Hutten Saint Pierre Bois, en revenant sur les temps forts de 2021 pour l'exploitation, située près de Strasbourg. Depuis un peu plus de 10 ans, il y élève des bovins allaitants en hors cadre familial. Retrouvez plein d'infos sur le site internet de la ferme des Hutten.

Une année bien remplie, de travaux agricoles et de vaches !

Comme chaque année, Étienne Fourmont a plein de projets en tête pour 2022 ! Il les dévoile dans une vidéo postée hier sur sa chaîne Youtube Etienne, agriyoutubeurre. Pour en savoir plus, il suffit de lire l'article qui lui est consacré sur Web-agri : Nouveau matériel pour les cultures et plus de lait − E. Fourmont (72) a de beaux projets pour 2022

l'installation en agriculture : « Installez-vous, avec un projet qui vous fait kiffer ! » Retrouvez les conseils d'Étienne Fourmont sur

Quant à @MarieAmélie Viargues sur Twitter, jeune productrice de lait dans l'Aveyron, elle désire une « année pleine de vaches » !

Enfin, voici le message de Miss agri 2022, Marianna Briançon, sur sa page Facebook Marianna Miss France Agricole 2022.

Retrouvez le dernier épisode de notre podcast, le Quart d'heure agricole, dédié à la transmission et l'installation en agriculture :





