Sur les réseaux sociaux Les jeunes agriculteurs en pleine #moisson 2021 et #fin des foins !

Céline Clément Terre-net Média

Les jeunes agriculteurs sont aussi en pleine moisson. Sur les réseaux sociaux, ils partagent photos et vidéos de ce moment fort de l'année, propice selon eux aux échanges avec leurs concitoyens. L'occasion de faire découvrir leur métier et qui sait de susciter des vocations chez les plus jeunes. Car chez eux, la relève semble déjà assurée !

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également