Webinaire prévention Passez l'été en sécurité au volant des engins agricoles !

La moisson est une période intense pendant laquelle les heures de travail s'accumulent et pour faire face, famille, amis ou saisonniers viennent en renfort. Une main d'œuvre indispensable qui souvent, ne maîtrise pas la conduite d'engins agricoles et n'a pas conscience des risques encourus. Benoît Moreau, conseiller prévention à la MSA, vous donne rendez-vous le jeudi 24 juin de 13h30 à 14h30 pour vous donner les clés afin de passer l'été en sécurité aux commandes des machines, sur la route comme au champ.

Même si les chiffres sont régulièrement en baisse, le nombre d'accident mettant en cause les engins agricoles est toujours trop important. Le gabarit des machines n'a de cesse de croître et les conducteurs manquent parfois d'expérience. En outre, sur la route comme au champ, les obstacles sont fréquents.

Ouvrages d'art, ralentisseurs, ronds-points, lignes électriques... autant de risques potentiels dès que l'opérateur s'installe aux commandes de son engin. Pour limiter les risques, la MSA organise régulièrement des campagnes de prévention. Benoît Moreau est l'un des conseillers prévention ; il interviendra sur différents thèmes tels que les responsabilités du conducteur, les charges maximales autorisées, l'âge et le permis nécessaire, la vitesse autorisée, le port de la ceinture de sécurité, l'intervention sur une machine ou un outil, l'utilisation du GPS ou du smartphone, les EPI... la liste est longue et non exhaustive. Après sa présentation, il pourra répondre à vos questions pendant le temps d'échange réservé à cet effet.

Côté matériel, juste besoin d'un ordinateur connecté à Internet (ou d'un smartphone), de haut-parleurs ou d'un casque audio pour participer, et un micro si vous souhaitez intervenir à l'oral.

Pour participer au webinaire, rien de plus simple ! Rendez-vous le jeudi 24 juin, de 13h30 à 14h30. La participation est gratuite et la session dure environ une heure : 25-30 min de conférence suivi de 30 à 35 min d'échange avec l'intervenant. Inscrivez-vous maintenant.

