Carnet de moisson 2021 Bientôt la mi-juillet, les moissonneuses-batteuses s'impatientent...

La météo capricieuse continue de freiner les chantiers de récoltes 2021... Les moissonneuses-batteuses s'impatient, les cultures et les agriculteurs aussi. Exploitant entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, François Pétorin doit, par exemple, gérer les priorités car tout est mûr en même temps. Plus au nord, le top départ de la moisson a été lancé.

Dans beaucoup de secteurs, la moisson 2021 démarre doucement. Agriculteur entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, François Pétorin essaye d'avancer, tant bien que mal, les chantiers de récolte entre les averses. C'est encore une « année atypique, avec la sécheresse durant les mois de mars et avril, puis le retour des pluies en mai, le coup de chaud début juin et le temps humide depuis... », témoigne l'agriculteur. Entre le 16 et le 20 juin, il a comptabilisé 120 mm.

Avec ces conditions, les rendements ne sont, pour le moment, pas très satisfaisants : « 42 q/ha en blé dur, contre 60 q/ha d'habitude, et 53 q/ha en blé tendre, contre 65 q/ha en moyenne normalement... En orge, quelques voisins ont de bonnes surprises en revanche », précise-t-il.

« Orge, colza, blé dur, blé améliorant : toutes ces cultures sont désormais prêtes à récolter et il faut gérer les priorités... » L'agriculteur regarde particulièrement les parcelles de blé pour éviter de « perdre en qualité ». « On a un peu de mitadin dans les blés durs et chez certains voisins, des grains germés ».

L'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer reste toutefois plutôt confiant : au 5 juillet, 66 % des parcelles de blé dur sont indiquées dans un « état bon à très bon », comme la semaine passée. Le pourcentage reste aussi le même, sur une semaine, en blé tendre et en orge d'hiver, avec respectivement 79 et 74 % des parcelles dans un état bon à très bon.

Top départ, entre les gouttes !

« Évènement : nous arrivons à moissonner après 18 h sans averse », ironise Alexis Leherle, agriculteur dans la Marne.

En direct de la #Moisson2021, évènement nous arrivons à moissonner après 18h sans averse ?? #Rhapsodie surveille si ça ne bourre pas à la coupe #FrAgTw #CeuxQuiFontLaBière pic.twitter.com/HFLhwwVnQI — Alexis Leherle (@AlexisLeherle) July 8, 2021

Si la moisson avait déjà démarré mi-juin dans le Sud et en Vendée, le top départ a été donné dans plusieurs coins, plus au nord cette semaine. Comme nous le partagent Sébastien Loriette dans les Ardennes, Augustin Frot dans le Gâtinais, Aurélien Chaîne dans l'Aube, Étienne Accault en Eure-et-Loir et Olivier Coste en Bourgogne :

1ère parcelle terminée !

(Entre les averses)

Rdt?

Qualité?

??? pic.twitter.com/WKWYTDXoZ9 — Loriette sebastien (@sebloriette) July 8, 2021

La #moisson2021 c'est parti dans le #Gâtinais ! Malgré une météo capricieuse la réco lte d' #orge d'hiver KWS Faro a pu commencer.

La qualité semble être au rendez vous pour fabriquer de la bonne bière ?? ! #ceuxquifontlabière #FrAgTw @Agridemain @Fragritwittos pic.twitter.com/TnPe4XrN2D — Augustin Frot (@augfrt) July 7, 2021

Moisson enfin lancée dans le perche!!!! ?? pic.twitter.com/IMFDzIJ0at — Dalibard Denis (@DalibardDenis) July 7, 2021

Top départ de la #moisson21 des orges dans l’Aube ce 07 juillet avec la @NewHollandAG cr9.80 et la @CaseIH_UK_IRE 8230 pic.twitter.com/pjzTkHVYdM — Aurelien CHAINE (@Aurelien101) July 7, 2021

Et chez vous, la moisson 2021 a-t-elle démarré ? N'hésitez pas à partager comment ça se passe dans votre secteur, dans les commentaires ci-dessous.

Et en attendant le début de la moisson, Bruno Cardot, agriculteur dans l'Aisne, a réalisé la danse du soleil, avec l'aide de plusieurs complices. Objectif : contrer cette météo capricieuse. Et cela semble porter ses fruits.. Selon la Chaîne météo, la tendance est à l'amélioration à partir du 15 juillet et les températures devraient repartir à la hausse. On croise donc les doigts et on vous souhaite, à tous, bon courage pour cette moisson 2021 !

