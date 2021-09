Revue des réseaux Les JA dans les starting-blocks pour les Terres de Jim

Terres de Jim, c'est le week-end prochain, du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, à Corbières-en-Provence près de Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence. Après une édition 2020 annulée à cause de la pandémie de Covid-19, Jeunes agriculteurs du département à l'échelon national, en passant par la région Paca, partagent sur les réseaux les derniers préparatifs, ainsi que leur impatience et enthousiasme de voir s'ouvrir cette 7e édition de la plus grande fête agricole de plein air d'Europe (la finale nationale de labour qui a lieu en même temps existant, elle, depuis 67 ans).

Jeunes agriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence (JA 04) avait déjà organisé la Finale nationale de labour en 2000, à Vaumeilh. Mais là, ce sont Les Terres de Jim avec, en plus de cette compétition, la plus grande fête agricole de plein air d'Europe : plus de 100 000 visiteurs sont attendus sur 1 000 ha à Corbière-en-Provence, du 10 au 12 septembre 2021.

Plus de 100 000 visiteurs sur 1 000 ha

Samuel Vandaele, président de Jeunes Agriculteurs, rappelle les objectifs de ce rendez-vous annuel.

"C'est l'occasion de communiquer sur nos pratiques et valoriser toutes les filières qui font la richesse de nos agricultures et de la Provence. La convivialité, les animations pour les enfants seront au centre de cette édition, comme des précédentes !" @vandaele_sa pic.twitter.com/FUh2pMrUOL — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) July 8, 2021

Découvrez également le teaser de présentation.

Et plus de 20 000 personnes mobilisées

Pour préparer une telle manifestation, une équipe de choc est nécessaire. Un comité d'organisation d'abord, composé de jeunes agriculteurs engagés au sein de JA Alpes-de-Haute-Provence. Depuis avril, comme Dorian Imbert, chaque membre se présente, ainsi que son exploitation, en vidéo sur Facebook et Twitter.

En complément, il a fallu recruter un(e) assistant(e) d'animateurs.

?? Les JA 04 sont à la recherche d'un/e assistant/e d'animateurs pour venir compléter l'équipe actuelle et participer à la réalisation de l'événement Les Terres de Jim !

??‍????‍??Vous êtes motivé/e ?

Rejoignez-nous ! ??

La fiche de poste détaillée ici : https://t.co/HuaecgrSU0 pic.twitter.com/KSIt8v1hvZ — Jeunes Agriculteurs Alpes de Haute Provence (@JA_du_04) March 9, 2021

Ainsi que de nombreux bénévoles.

Et trouver de nouveaux partenaires en plus de ceux historiques.

?? Devenez partenaire de l’événement bas-alpins incontournable en 2021 !



En créant Les Terres de Jim, Jeunes Agriculteurs a souhaité se doter d’un outil pour accroître la visibilité de ses partenaires. pic.twitter.com/PRMJQWdJj7 — Jim Bataille (@JimBataille) March 12, 2021

Puis prévoir la restauration.

En juin, le site a commencé a être aménagé.

En juillet : présentation de l'événement lors d'une conférence de presse virtuelle.

Lancement de la conférence de presse pour les Terres de Jim, en présence de nos partenaires premium et de la presse spécialisée et générale. ?? pic.twitter.com/m1U07iDvPV — Jim Bataille (@JimBataille) July 8, 2021

Pendant le mois d'août : poursuite des travaux d'aménagement.

Au total, plus de 20 000 bénévoles sont mobilisés.

JA 04 « au taquet »

J-4 : avant-dernière réunion avec la Préfecture.

JA 04 est « au taquet pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions sanitaires », comme le souligne Samuel Vandaele, le président national.

Pour en savoir plus sur les règles à respecter :

?Quelles sont les règles sanitaires pour accéder à l'événement ?

Passe sanitaire exigé ??

??Test PCR ou antigénique

??Vaccination complète

??Résultat d’un test positif datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois

Tous les détails ici ??https://t.co/Urmhtjp9rz pic.twitter.com/6tfxQoEtmL — Jim Bataille (@JimBataille) September 8, 2021

Pour rappel, la pandémie de Covid-19 avait conduit à annuler Les Terres de Jim en 2020.

? Chers amis, compte tenu des incertitudes liées aux autorisations d'accueil du public, et afin de vous retrouver nombreux et de limiter la propagation du virus, nous avons pris la décision de reporter #TDJ2020 à l'année prochaine. pic.twitter.com/hueJxNUEOp — Jim Bataille (@JimBataille) May 7, 2020

Une mise en avant, toute l'année, sur les réseaux sociaux

Les équipes JA 04 et nationale avaient promis, en vidéo, de rester mobilisées toute l'année pour faire vivre la manifestation et promouvoir l'agriculture, sur les réseaux (Facebook et Twitter surtout) et lors d'actions locales autorisées (foires, interventions auprès d'organismes agricoles, visites dans des établissements scolaires, fête de la musique, etc.).

??? Le comité d'organisation a un message pour vous ??



Le confinement nous ayant empêché de nous retrouver, nous vous avons préparé cette petite vidéo ??



Merci à tous les membres pour leur participation ????#TDJ2021 pic.twitter.com/Tk8UuyYR1m — Jim Bataille (@JimBataille) May 11, 2020

Tout l'été 2020, Jim Bataille, la mascotte aux boucles d'or et d'épis de blé, s'est promené aux quatre coins du département pour mettre en avant les productions locales, à travers des devinettes.

La finale départementale de labour a pu avoir lieu malgré la crise sanitaire mais les gagnants n'affronteront les concurrents des autres départements et régions que le week-end prochain.

?? SAVE THE DATE ??



?? Cette année, nous avons décidé de maintenir la Finale Départementale de Labour, dont l'organisation a été autorisée, dans le but de conserver un événement plein air départemental annuel ??

?? Elle se tiendra le samedi 8 Août à Mallemoisson ! pic.twitter.com/oSaKVQEtpN — Jeunes Agriculteurs Alpes de Haute Provence (@JA_du_04) July 7, 2020

Le 10 septembre 2020, Jim Bataille lançait le compte à rebours pour l'édition 2021.

En novembre, Jim Bataille et les JA 04 ont aidé les Jeunes Agriculteurs des Alpes-Maritimes sinistrés après la tempête Alex.

?? Ce matin aux côtés des Jeunes agriculteurs de la Vallée de la Blanche (@JA_du_04) pour aider au chargement du foin récolté par le canton pour les Jeunes Agriculteurs Alpes Maritimes suite à la tempête Alex.



Bravo à eux ??



Bon week-end à tous ! ?? pic.twitter.com/HekiNvwC0J — Jim Bataille (@JimBataille) November 7, 2020

En décembre, pour Noël, comme ils l'avaient fait en octobre pour Halloween avec des recettes et par la suite pour la Chandeleur, la Saint-Valentin, Pâques, la fête des mères, etc., la team organisatrice des Terres de Jim 2021, les partenaires et les JA des Alpes-de-Haute-Provence ont proposé une animation : un calendrier de l'Avent avec 25 cadeaux à gagner. Des produits à déguster issus des fermes de la région, mais également du chocolat, des cosmétiques ... tout aussi locaux.

En janvier, pour la nouvelle année, Jim Bataille est revenu, en vidéo, sur les moments forts de 2020 autour des préparatifs et de la communication consacrés aux Terres de Jim 2021. Un compte Instagram @jimbataille a même été créé.

?? RÉTROSPECTIVE 2??0??2??0??



?? Pour revenir sur cette année compliquée mais riche en événements, nous vous avons concocté une petite vidéo??



On espère qu'elle va vous plaire ??



?? Racontez-nous vous aussi vos plus beaux moments de 2020, on vous écoute ??#TDJ2021 pic.twitter.com/d6GmMz8bC5 — Jim Bataille (@JimBataille) January 15, 2021

En juin, Jeunes Agriculteurs des Alpes-de-Haute Provence a dévoilé le clip tourné l'été dernier avec des professionnels pour mettre en valeur l'agriculture, du département et au-delà.

Demandez le programme

Au programme tout le week-end prochain, du 10 au 12 septembre, de 9 à 19 h (et 2 h du matin le samedi) : de nombreuses animations, stands, expositions d'animaux et de matériels pour faire découvrir l'agriculture au grand public, avec notamment le marché de producteurs des Halles de Jim. Et des tours de montgolfière.

Le vendredi, journée traditionnelle de visites des scolaires, auront lieu :

l'inauguration officielle avec le ministre de l'agriculture, Julien Denormandie et le président de la République Emmanuel Macron,

le 1 er tour de qualifications européennes et mondiales pour la finale de labour 2021,

tour de qualifications européennes et mondiales pour la finale de labour 2021, le concours de vitesse de tonte avec l’Association des tondeurs de moutons (ATM),

un loto bouse,

le cocktail et la soirée VIP inaugurale.

[ ?? Annonce ??]

Demain, nous accueillerons @EmmanuelMacron à Terres de Jim à partir de 13h30

Nous échangerons avec le président de la République sur les enjeux et les attentes de la jeunesse agricole

Retrouvez les échanges en direct sur la page @JimBataille à partir de 14h45 ?? pic.twitter.com/ubSpOG6eUd — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) September 9, 2021

Savez-vous ce qu'est un loto-bouse ? Comme dans la version traditionnelle, les joueurs achètent des cases numérotées. Mais ici, des vaches sont placées dans un champ quadrillé de cases pour un temps donné, et y déposent leurs bouses. Le premier prix revient à la case où la dernière est tombée. Si celle-ci est à cheval - pas la vache, la bouse - un tirage au sort déterminera le gagnant. Si la bouse est mal placée, la case la plus remplie sera désignée gagnante.

Le samedi, sont prévus :

le 2 nd tour des qualifications internationales de labour,

le début des demi-finales toutes catégories de tonte et tri de laine,

la remise des prix des qualifications internationales de labour,

un feu d’artifice et un concert.

Le dimanche enfin :

la suite des demi-finales toutes catégories de tonte,

la bénédiction des tracteurs de la finale nationale de labour,

la finale nationale de labour,

les finales toutes catégories et la finale du championnat de France de tonte,

finales toutes catégories et la finale du championnat de France de tonte, les remises de prix (dont ceux du concours Graines d'agriculteurs ).

Sans oublier la 35e finale du championnat de France scolaire 10 de Conduite Agricole organisé par Groupama, CRS, la police nationale et Claas.

Plus d'infos sur le site internet

Sachant que, dans les allées, vous pourriez bien apercevoir Sophie Renaud, Miss agri 2021.

