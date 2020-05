[Covid-19] Jeunes Agriculteurs L'événement Les Terres de Jim reporté de septembre 2020 à 2021

Puisque cet été les grands événements sont interdits à cause de la pandémie de coronavirus, et que nul ne sait ce qu'il en sera en septembre, mois où Jeunes Agriculteurs organise chaque année Les Terres de Jim, le syndicat vient de décider le report en 2021 de cette fête agricole de plein air, l'une des plus importantes d'Europe.

« Dans un contexte d’interdiction des grands rassemblements estivaux à cause de la crise sanitaire du covid-19 et d’incertitude sur le mois de septembre, notre conseil d’administration national a pris la décision, en accord avec JA des Alpes de Haute-Provence, co-organisateur de l’événement, de reporter à septembre 2021 Les Terres de Jim prévues du 11 au 13 septembre prochains sur 27 ha à Corbières », indique le syndicat sur son site internet www.jeunes-agriculteurs.fr. Voir aussi : Concours Graines d'agriculteurs 2019 − Trois nouveaux talents de l'agriculture récompensés lors des Terres de Jim au Puy-en-Velay (Haute-Loire) Cette fête agricole de plein air, l'une des plus vastes d’Europe, attire en effet tous les ans autour de 100 000 personnes sur trois jours, dont beaucoup de grand public. Sur le même site, se déroule également la finale nationale de labour. Or en 2020, les épreuves régionales et départementales, qui ont lieu pendant l'été, ne pourront pas non plus se tenir. La préparation de l'événement était déjà bien engagée avec, pour le moment, 130 000 € investis. Tout ce travail servira cependant à l'organisation de la manifestation de 2021. Ce report fait suite à celui du congrès 2020 de Jeunes Agriculteurs, de juin à octobre.

