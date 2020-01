Élections MSA Pourquoi et comment voter pour les délégués MSA ?

À quelques semaines de l’ouverture du scrutin pour élire les représentants à la MSA, petit rappel du rôle des délégués et du fonctionnement de cette élection qui concerne les salariés de l’agriculture, les exploitants agricoles, et les employeurs de main-d’œuvre, actifs ou retraités.

Comme tous les cinq ans, les ressortissants du régime agricole -salariés, exploitants, employeurs de main d’œuvre actifs ou retraités- sont appelés à élire plus de 15 000 délégués MSA pour les représenter.

Avec un taux de participation de 31 % seulement en 2015, contre 38 % en 2010 et 50 % en 2005, l’intérêt des votants pour ces élections est clairement en chute libre.

Pourtant, les délégués portent la voix des adhérents auprès de la MSA et agissent au plus près du terrain. « Plus de 3 000 projets locaux sont réalisés en moyenne chaque année grâce à l’action des délégués », rappelle la MSA en évoquant la grande diversité des domaines concernés (accès aux soins, soutien à l’emploi, sécurité au travail, prévention de l’isolement, lutte contre les addictions…).

[ #ElectionsMSA2020] "La MSA est proche des gens et apporte une aide personnalisée à ceux qui se trouvent dans le besoin." Tracas administratif, besoin de répit… retrouvez le témoignage de Liliane, déléguée MSA qui accompagne les adhérents dans le besoin

?? https://t.co/sxSl3mIG1y pic.twitter.com/NfNMWex1SZ — La MSA (@msa_actu) January 2, 2020

Le délégué MSA est également le premier interlocuteur vers qui se tourner en cas de difficulté. Il permet d’orienter vers les différentes aides et les dispositifs de soutien.

[ #ElectionsMSA2020] “Grâce à Alain, j’ai appris que j’avais le droit à la Prime d’activité.” - Nadia, 33 ans, téléconseillère. Accompagner les adhérents vers les aides dont ils ont droit, c’est aussi ça le rôle du délégué.

Plus de témoignages sur?? https://t.co/kUygexXtXZ pic.twitter.com/cHuOPMyTin — La MSA (@msa_actu) December 28, 2019

Comment voter ?

Les élections ont lieu du 20 au 31 janvier 2020. Elles sont ouvertes aux exploitants, salariés et employeurs de main d’œuvre âgés de 16 ans ou plus et habitant en France métropolitaine. Pour voter, il faut être à jour de ses cotisations et jouir de ses droits civiques.

Il est possible de voter par internet, sur le site jevoteenligne.fr/msa2020, avec l’identifiant de vote et le code confidentiel transmis par courrier mi-janvier, ou par courrier en retournant sans l’affranchir, via l'enveloppe retour, le bulletin de vote reçu par voie postale. Le vote est bien sûr anonyme et secret.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site dédié aux élections, mis en place par la MSA.

???[#ElectionsMSA2020]??

Les élections MSA, c’est dans un mois ! Un formulaire en ligne vous permettra d’être alerté de l’ouverture du vote. Rendez-vous sur?? https://t.co/J8ZQ5ar0Dv pic.twitter.com/o2k5I16UFI — La MSA (@msa_actu) December 20, 2019

