70e RDV agri Lever de rideau ce soir à 21 h sur le #Cofarming Tour 2022 !

Ce soir, Thierry agriculteur d'aujourd'hui profitera de son 70e RDV agri pour lever le voile, non pas sur la dernière innovation en machinisme agricole, mais sur le #Cofarming Tour 2022. Itinéraire, étapes, programme, nouveaux événements et formats proposés par rapport à l'an dernier, mais aussi influenceurs mobilisés : rendez-vous à 21 h sur Youtube pour tout savoir de la 2e édition de ce périple en tracteur à travers la France.

En 2021, Thierry Bailliet avait sillonné les routes de France pour le premier #Cofarming Tour, en tracteur et pas à vélo ! Face au succès de cette opération de communication sur l'agriculture auprès du grand public, menée avec l'association Cofarming, l'agriyoutubeur reprend cette année le volant pour un second périple, en poursuivant toujours le même objectif derrière : encourager les agriculteurs à parler davantage de leur métier à leurs concitoyens.

Pour découvrir l'itinéraire, les étapes, le programme, ainsi que les nouveaux événements, formats et influenceurs prévus au voyage, suivez le guide ce soir à 21 h sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Ce dernier ne laisse pas les participants potentiels partir à l'aventure, sans aucune indication. Pour ce 70e RDV, il donnera plein d'infos sur ce circuit déjà bien organisé !



RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

