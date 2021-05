Tracteur tour Des agriyoutubeurs sur la route pour rencontrer leurs abonnés

Cinq youtubeurs se lancent à leur tour sur la route en vue de rencontrer leurs abonnés et de capter les nouvelles générations. Une opération de six jours pendant lesquels les agriculteurs devraient parcourir près de 1 000 km avec leur caravane de trois tracteurs.

Cinq paysans partent à l'assaut des routes dans l'ouest de la France. L'idée est simple : partir rencontrer les abonnés des chaînes YouTube des exploitants. Sans oublier de communiquer sur la complexité du métier.

À lire aussi >> Info firme - Valtra partenaire officiel du CoFarming Tour

Gaël Blard, Jean-Loup Chatard, David Forge, Alexandre Richard et Alex ont été baignés dans l’agriculture depuis leur plus jeune âge. Ils ont tous pris la suite dans l’exploitation familiale avec passion et fierté.

Expliquer le métier en vidéo et susciter des vocations

Les producteurs ont su développer et faire évoluer le milieu agricole. C’est avec cette idée en tête que les jeunes agriculteurs on lancé leur chaîne YouTube. Capter les nouvelles générations à travers des vidéos postées sur leur compte pour expliquer le métier.

Une manière sympathique de montrer le quotidien, sans filtre et en direct du terrain. Grâce à l'événement, ils espèrent rencontrer la population pour sensibiliser les plus jeunes et pourquoi pas, donner naissance à des vocations. Sans oublier le débat avec la population locale.

En clair, trois tracteurs vont prendre la route du 20 au 25 mai 2021. Pour la première édition, les agriculteurs devraient traverser quatre régions : la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, la Bretagne et le Centre Val-de-Loire. Soit près de 1 000 km en 6 jours... Départ depuis la concession Cloué installée à Châteauroux (Indre).

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net