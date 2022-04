Vu sur Youtube T. Baillet (62) : pourquoi je me suis lancé en bio et pourquoi je fais une pause

« Pourquoi avoir choisi l'agriculture biologique sur une partie de l'exploitation ? Comment j'y suis arrivé ? Et pourquoi je pense faire une pause aujourd'hui dans ma conversion ? » : dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Thierry agriculteur d'aujourd'hui répond à toutes ces questions.

Thierry agriculteur d'aujourd'hui a démarré la conversion d'une partie de son exploitation en agriculture biologique il y a 7-8 ans, suite notamment à une demande de la commune de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais). Avec sa femme et son fils, ainsi qu'avec des voisins agriculteurs, ils réfléchissent alors à cette proposition : est-ce possible techniquement pour leurs cultures ? Et quels sont les débouchés ?

Une conversion progressive

« On cherchait déjà à réduire nos interventions phytosanitaires sur l'exploitation. Le pas vers l'agriculture biologique a été intéressant pour deux raisons principalement : le défi technique et le côté économique, les efforts des agriculteurs sont valorisés », explique Thierry.

Il a fait le choix de convertir son exploitation de 150 ha progressivement, avec le rythme d'environ 15 ha/an pour « trouver son équilibre ». « Les années de transition sont un peu plus dures économiquement, il faut aussi anticiper les débouchés et les besoins en main d'œuvre. »

Aujourd'hui, l'agriculteur du Pas-de-Calais réfléchit à faire une pause dans la conversion : « je pense qu'on a atteint le seuil pour certaines productions entre l'offre et la demande. On va me dire que je suis un opportuniste, mais je pense surtout être pragmatique. Cette pause va permettre de réfléchir à la suite et d'observer comment les marchés évoluent ».

Retrouvez la vidéo de Thierry agriculteur d'aujourd'hui ci-dessous pour en savoir plus (cliquez sur le curseur pour lancer la lecture) :





