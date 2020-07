[Sondage] Moisson 2020 et Covid-19 Les agriculteurs sont plutôt partagés sur les gestes barrière au silo

Moisson inédite, cette année, avec la pandémie de coronavirus : lorsqu'ils livrent leurs récoltes, les agriculteurs doivent respecter le protocole sanitaire mis en place par leur organisme stockeur. Dans un sondage en ligne sur Terre-net, ils sont presque autant à préférer veiller au grain qu'à juger ces mesures un peu trop poussées.

Port de masques et/ou de visières pour le personnel, descente de tracteur et entrée dans les locaux réglementées, absence de contact pour les échanges d'échantillons et de bons de livraison... les mesures de prévention prises dans les silos pour cette moisson 2020, qui se déroule dans le contexte particulier de crise sanitaire du Covid-19, donnent du grain à moudre dans les champs et les files d'attente pour livrer... tout en restant bien sûr à un mètre de distance pour en discuter entre agriculteurs !

Selon un sondage réalisé sur Terre-net.fr du 23 au 30 juin dernier, 37,5 % des exploitants (sur 1 269 répondants au total) trouvent l'ensemble de ces gestes barrière justifiés et 28,8 % les jugent démesurés. Et alors que les coopératives et négoces leur ont présenté ces dispositifs dans leurs notes ou livrets moisson, 20 % déclarent ne pas avoir été informés. Il faut dire que 10 % ne les ont pas lus. Enfin, seuls 3 % des producteurs sondés estiment que la prévention devrait être encore renforcée.

N.B. : Les résultats de ce sondage sont indicatifs (l’échantillon n’a pas été redressé).

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net