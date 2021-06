« Je filme le métier qui me plaît » Un clap d'or et deux d'argent pour la catégorie « agriculture et territoire »

CC Terre-net Média

Le palmarès du concours "Je filme le métier qui me plaît" 2021 a été dévoilé lundi soir sur les réseaux sociaux via la diffusion d'une cérémonie officielle au Grand Rex à Paris, pré-enregistrée et sans public en raison de la crise sanitaire. Dans la catégorie "agriculture et territoire", un clap d'or et deux d'argent ont été décernés.

