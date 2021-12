Structuration de filières 100 projets soutenus dans le cadre de France Relance, pour 81,7 M€

Avec 47 lauréats de plus désignés cette semaine dans le cadre de l’appel à projets « structuration de filières » du plan France Relance, 100 projets collectifs ont été soutenus par le gouvernement. Les guichets sont désormais suspendus suite au succès de cette mesure, mais d’autres appels à projets pourront éventuellement ouvrir, indique le ministère de l’agriculture.

Dans le cadre du plan de relance, l’appel à projets « structuration de filières » a permis a 100 projets d’être soutenus, à hauteur de 81,7 millions d’euros au total, indique le ministère de l’agriculture qui a annoncé cette semaine la désignation de 47 nouveaux lauréats.

Il s’agit de projets collectifs, qui visent à répondre aux défis actuels en matière de développement de la compétitivité du secteur, de mise en avant de pratiques durables face au changement climatique, ou encore de juste rémunération du secteur.

Communiqué ?? | #FranceRelance : 47 nouveaux projets de filières agricoles et agroalimentaires lauréats ??https://t.co/ed8NUzAszc — Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (@Agri_Gouv) December 21, 2021

Entre autres exemples, le ministère cite ainsi le projet « Teillage lin et chanvre bio », de la société coopérative agricole Linière du Nord de Caen, associée avec de nombreux acteurs de l’amont (agriculteurs, Association Lin et Chanvre Bio, fédération de l’interprofession du chanvre) et de l’aval (coopérative de confection de vêtement bio, filateurs). L’objectif est de créer une nouvelle usine pour le teillage du lin et du chanvre à destination de la filière textile pour relocaliser une partie de la production et des emplois, tout en offrant de nombreux avantages agronomiques et de diversification aux agriculteurs.

Autre lauréat sélectionné, le projet interrégional « En’Vol » de Terrena, destiné à valoriser les veaux issus des exploitations laitières. « Répondant aux nouvelles attentes sociétales de consommation française et aux règles de bien-être animal, le projet limitera notamment l'exportation des veaux de 15 jours et donc leur transport longue distance », indique le ministère.

Ce dernier précise également que la mesure du plan de relance « ayant rencontré un vif succès, les guichets sont aujourd’hui temporairement suspendus et pourront être amenés à être rouverts ultérieurement à de nouveaux projets ». La liste des 47 lauréats est disponible sur le site du ministère.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net