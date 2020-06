33e RDV agri « Vers une Pac trop verte ? »

Alors que la Commission européenne est en train de travailler sur un Pacte vert ou Green Deal, la réforme de la politique agricole commune prévue pour 2021 à 2027 pourrait aboutir à une Pac plus verte, voire peut-être « trop ». Cela sera-t-il « un malheur ou, au contraire, une chance pour l'agriculture française ? ».

Il y a presque un an jour pour jour, Thierry agriculteur d'aujourd'hui avait aussi organisé un RDV agri sur la politique agricole commune avec Jean-Marie Séronie : La Pac a-t-elle encore un avenir ?

Vaste débat sur lequel l'agriyoutubeur Thierry Bailliet fera s'exprimer l'agro-économiste Jean-Marie Séronie sur ce sujet, ce soir à 21 h, pour son 33e RDV agri sur sa chaîne Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

RDV agri, c'est quoi ?



état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoitpour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :