Aléas climatiques La FNSEA et JA demandent une souplesse supplémentaire

Alors que la pandémie de Covid-19 rend d’autant plus stratégique la production agricole française, la FNSEA et JA rappellent les aléas climatiques et les intempéries auxquels les agriculteurs doivent faire face et demandent une souplesse réglementaire et des mesures d’urgence.

