Disparition Christian Bonnet, ancien ministre de l’agriculture, est décédé

Ministre de l’agriculture de 1974 à 1977, plus connu en tant que ministre de l’intérieur sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, Christian Bonnet est décédé le 7 avril à 98 ans.

Christian Bonnet est décédé à 98 ans mardi 7 avril, de mort naturelle, dans une maison de retraite de Vannes (Morbihan). Neuf ans au gouvernement sous les présidences de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d’Estaing, il a d’abord été secrétaire d’État au logement entre 1972 et 1974, avant d’être nommé ministre de l’agriculture de Jacques Chirac puis de Raymond Barre (1974-1977), terminant ensuite sa carrière ministérielle place Beauvau (1977-1981).

Originaire de Paris, mais installé en Bretagne après son mariage avec une Lorientaise, cet ancien directeur d’une conserverie de poissons et de légumes de Quiberon a également été député (de 1956-1972 et de 1981 à 1983) et sénateur du Morbihan (1983-2001), ainsi que maire de Carnac pendant 32 ans, de 1964 à 1996.

