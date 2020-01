Biarritz Didier Guillaume reste ministre et abandonne les municipales

Agacé par l’opposition entre son ministre de l’agriculture, tête de liste pour les élections municipales à Biarritz, et son secrétaire d’État aux affaires étrangères, présent sur la liste du maire sortant Michel Veunac, Modem et prétendant à l’investiture LREM, le président de la République a contraint les deux membres du gouvernement à retirer leur candidature.

Didier Guillaume, qui semblait prêt à renoncer à son ministère pour mener à bien sa campagne, aurait ainsi été sommé de rester par Emmanuel Macron. À quelques semaines du salon de l’agriculture, et après déjà deux ministres à ce poste en moins de trois ans, le président a semblé voir d’un mauvais œil l’idée d’un nouveau changement. Le ministre n’a cependant pas encore annoncé officiellement l’abandon de sa campagne électorale.

Son collègue Jean-Baptiste Lemoyne a quant à lui acté son retrait dans la soirée du 29 janvier, suite au bureau exécutif du parti La République en marche.

1/2 A la demande du Président de la République, et dans un esprit d’unité et de responsabilité, j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection municipale de #Biarritz, et de poursuivre la mission qu’il m’a confiée au sein du Gouvernement.