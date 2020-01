Voeux à la presse Élisabeth Borne : le modèle agricole est « arrivé à bout de souffle »

• AFP

Le « modèle agricole » en France est « arrivé à bout de souffle », a estimé vendredi la ministre de la transition écologique Élisabeth Borne, estimant qu'il faut « produire autrement ».

« Produire autrement c'est aussi changer de modèle agricole et ce n'est pas céder à un quelconque "bashing" que de le dire », a déclaré la ministre lors de ses vœux à la presse, évoquant les transformations nécessaires « face au défi écologique et climatique ». Pour elle, « ce modèle a eu ses vertus mais il est arrivé à bout de souffle, il bouscule la nature et il enferme tellement d'agriculteurs dans une impasse ».

« Un autre modèle est possible, les faits sont là. De plus en plus d'agriculteurs le revendiquent et s'engagent sur cette autre voie avec moins d'intrants, plus de qualité, une proximité retrouvée avec les consommateurs et des revenus au rendez-vous », a-t-elle développé.

« La future politique agricole commune constitue un levier essentiel, je souhaite qu'elle intègre davantage la reconnaissance des exigences environnementales », a-t-elle encore dit. « C'est le sens des paiements pour services environnementaux qu'on porte pour la future politique agricole commune », a ajouté Élisabeth Borne, qui a évoqué le souhait de la France de mener « des expérimentations sur ces paiements pour services environnementaux », attendant sur ce point le retour de la Commission européenne « au cours du mois de février ».

Souhaitant « développer des labels bas carbone, accompagner des agriculteurs qui prennent des risques », Élisabeth Borne a estimé que « l'agriculture est une des clés de notre réussite de transition écologique ».

