Conséquences économiques de la Covid-19 Les mesures de soutien accessibles aux agriculteurs fournisseurs de la RHD

Un décret publié le 3 novembre donne la possibilité aux fournisseurs de la restauration hors domicile, secteur très impacté par le confinement, d’accéder aux mêmes mesures de soutien que les restaurants aujourd’hui fermés.

Oubliés dans les mesures de soutien lors du premier confinement, les fournisseurs de la restauration hors domicile (RHD) auront accès à partir d’octobre aux mêmes aides que leurs clients, notamment le fonds de solidarité et le chômage partiel à 100 %, grâce à un décret paru le 3 novembre au Journal officiel et actualisant la liste des bénéficiaires.

Dans un communiqué commun, l’Ania, la Coopération agricole et la FNSEA se réjouissent de cette annonce et de l’élargissement de la liste des productions agricoles éligibles, « même si une évaluation pour celles non prises en compte est nécessaire », estiment les organisations. Si ces mesures sonnent « comme une délivrance pour ces fournisseurs », « elles arrivent malheureusement très tard et ne seront pas suffisantes pour pérenniser cette filière », regrettent-elles également.

[#CP] [Covid-19] Extension des aides de l’Etat : les agriculteurs, éleveurs, entreprises et coopératives de l’agroalimentaire fournisseurs de la restauration hors domicile aj en très grande difficulté ont enfin été reconnus ?? https://t.co/vK2BSnZCTd @ANIA_FRANCE @lacoopagricole pic.twitter.com/49DYDeH3PU — La FNSEA (@FNSEA) November 5, 2020

Le projet de loi de finances rectificative prolonge la mesure d’exonération de cotisations et contributions sociales pour les entreprises qui doivent faire face à des difficultés économiques et sociales liées à la crise sanitaire, « toutefois les critères d’éligibilité à ces aides doivent être abaissées à 50 % au lieu de 80 % de perte du chiffre d’affaires pour sauver le plus grand nombre d’entreprises possible », ajoutent l’Ania, la Coopération agricole et la FNSEA. Une mesure d’autant plus cruciale à l’approche des fêtes de fin d’années qui permettent d’effectuer, pour certains producteurs, une part importante de leur chiffre d’affaires annuel.

