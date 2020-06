Impact du Covid-19 Les restaurateurs s’engagent à s’approvisionner français

Si le secteur agricole a continué à produire durant le confinement, la fermeture de certains débouchés a entraîné la constitution de stocks importants sur certains produits. La FNSEA et JA, qui ont appelé les acteurs de la restauration hors foyer à s’approvisionner en produits français, se félicitent des engagements pris par ces derniers et annoncés au cours d’une réunion à Bercy, le 15 juin.

Pour trouver des débouchés aux produits qui ont dû être stockés pendant le confinement, le ministre de l’agriculture, Didier Guillaume, et la secrétaire d’État au commerce, Agnès Pannier-Runacher, ont réuni le 15 juin les représentants de la profession agricole, les interprofessions, les industriels et les acteurs de la restauration hors domicile. Ces derniers se sont engagés à davantage se fournir en produits agricoles français.

En cette période, la solidarité n’est pas un vain mot : merci à Métro et aux syndicats de la restauration indépendante et collective pour leur mobilisation pour contribuer à l’écoulement des stocks alimentaires accumulés pendant la crise. https://t.co/BdOcTpIell — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) June 15, 2020

JA et la FNSEA, qui avaient formulé cette demande auprès des restaurateurs la semaine passée, saluent « aujourd’hui l’esprit et les engagements pris par l’ensemble des acteurs de la restauration hors-foyer, certains concrets et chiffrés, qui permettront de renforcer la consommation de produits français, et de retrouver de la fluidité sur les marchés, tout en valorisant les produits agricoles et agro-alimentaires de nos territoires », indiquent les organisations dans un communiqué commun.

[#CP] FNSEA et @JeunesAgri appellent à la solidarité de tous les acteurs pour valoriser les produits agricoles en stock https://t.co/tvr1GxeckM pic.twitter.com/tZqxlcatli — La FNSEA (@FNSEA) June 15, 2020

L’origine France, un atout pour le consommateur

Les deux syndicats, qui veulent développer des partenariats durables avec la restauration hors domicile, rappellent que « l’origine France n’est pas une contrainte mais devient un réel avantage consommateur ».

Interviewé sur CNews le 16 juin, le ministre de l’agriculture a de son côté indiqué que si le gouvernement avait mis en place des plans spécifiques pour les filières les plus en difficulté (viticulture, pêche...), « le meilleur plan de relance, ce sont les Françaises et les Français ». « Allez dans les restaurants, achetez des produits français », a-t-il de nouveau rappelé.

« Nous avons besoin de réfléchir à ce qu’est notre souveraineté agricole », a ajouté le ministre, évoquant notamment les accords de libre-échange. « Il faut une exception agricole, on ne peut pas, dans un accord international, échangé de l’alimentation contre des voitures ou des avions, nous allons avancer là-dessus », a-t-il promis.

Cependant, « nous ne vivrons pas en autarcie, nous continuerons à vendre du vin, des spiritueux... et nous continuerons à acheter ». « Nous avons besoin d’une agriculture segmentée, bio, environnementale, de haut niveau, mais la France fait de l’agriculture pour le plus grand nombre et nous devons réfléchir à quelle agriculture nous voulons pour nourrir nos concitoyens », a également souligné le ministre.

