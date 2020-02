Filière sucre Un délégué interministèriel « dédié » à la sortie de crise annonce la CGB

• AFP

Les betteraviers français, touchés par une grave crise des prix du sucre et de nombreuses fermetures d'usines, ont obtenu l'engagement d'Emmanuel Macron de nommer un délégué interministériel « dédié » à la sortie de crise, ont-ils annoncé samedi, après avoir rencontré le chef de l'État lors de l'inauguration du salon de l'agriculture.

Le président de la République « annonce la nomination d'un délégué interministériel dédié à la "sortie de crise" de la filière sucre », a annoncé sur Twitter le syndicat des betteraviers (CGB). « Il s'est engagé à nommer un délégué interministériel en lien avec les ministères et avec le Premier ministre », a précisé à l'AFP le président de la CGB, Franck Sander.

Un effondrement des cours du sucre a amené Saint-Louis Sucre, filiale française du sucrier allemand Südzucker, à fermer deux usines à Cagny dans le Calvados et Eppeville dans la Somme, et le groupe Cristal Union, deuxième sucrier français, à en fermer deux autres à Bourdon (Puy-de-Dôme) et Toury (Eure-et-Loir). Ces restructurations ont laissé sur le carreau quelque 1 500 betteraviers, désormais privés de débouchés pour cette production.

Si les cours européens du sucre ont commencé à remonter, Franck Sander estime que « la crise est loin d'être terminée pour les agriculteurs. D'ici à ce qu'on ressente la remontée des prix dans les cours de fermes, il va falloir attendre un petit peu ». Car même si les prix remontent, « des contrats pluriannuels ont été passés lorsque les prix étaient en train de craquer », a-t-il rappelé. « J'ai fortement insisté sur le fait que ce n'était que le premier séisme », a indiqué Franck Sander après la rencontre entre le chef de l'État et les représentants des grandes cultures.

« Les groupes vont encore faire un résultat négatif » cette année, a-t-il estimé, souhaitant que la filière soit davantage accompagnée pour gagner en compétitivité. « On est les seuls en Europe à avoir autant restructuré. On est en baisse de surface, et on ferme des usines, alors que la Pologne, elle, augmente ses surfaces », a souligné Franck Sander. Il aimerait notamment que les constructeurs automobiles français commercialisent en France des voitures à moteur « flexfuel », capables de consommer de l'essence, mais aussi du bioéthanol, fabriqué à partir de la betterave.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net