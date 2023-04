La production mondiale de céréales encore revue en hausse pour 2023/24

Dans son point mensuel du 20 avril, le Conseil international des céréales relève de 7 Mt sa projection de la production mondiale de céréales pour la campagne 2023/24, à 2 291 Mt, « ce qui équivaut plus ou moins au record de 2021/22 ».

Cette hausse d’un mois sur l’autre est surtout « stimulée par le solide redressement attendu dans le cas du maïs », à 1 208 Mt, contre 1 150 Mt anticipé pour 2022/23. La prévision de la production de blé reste à 787 Mt, pas loin du record de 803 Mt estimé pour 2022/23.

Quant à l’orge, « la production mondiale devrait diminuer d'une année sur l'autre sous l'effet de la chute de plusieurs grands exportateurs » précise l’organisation sur Twitter. La production nord-africaine pourrait néanmoins « rebondir légèrement d'une année sur l'autre, bien que dans des conditions de culture très variables dans la région en raison de la sécheresse ».

Global production of #barley is expected to decline y/y in 2023/24, led by falls in several major exporters. However, North African output may rebound slightly y/y, albeit amid highly variable crop conditions across the region due to drought. pic.twitter.com/sgAcgN5EvA — International Grains Council (@IGCgrains) April 22, 2023

Ces disponibilités en céréales devraient être « principalement absorbées par une utilisation plus forte, surtout dans l’affouragement total ». La consommation mondiale en 2023/24 est désormais estimée à 2 293, soit 5 Mt de plus que l’estimation de mars et un peu en-dessous du niveau historique de 2021/22, à 2 297 Mt. En particulier, la consommation mondiale de blé atteindrait un record, à 794 Mt.

Les stocks de clôtures avoisineraient 581 Mt, « ce qui pourrait être le plus petit volume depuis 2014/15 ». Mais ces stocks atteindraient 146 Mt chez les huit principaux exportateurs (Argentine, Australie, Canada, UE, Kazakhstan, Russie, Ukraine, USA), soit 2 Mt de plus que sur 2022/23 et 8 Mt de plus qu’en 2021/22.

Un peu raboté par rapport à l’estimation de mars, le total des céréales échangées au niveau mondial devrait reculer pour la troisième année consécutive, à 407 Mt. En particulier, il faiblirait de 5 Mt d’une campagne à l’autre en blé « malgré une demande soutenue en qualité meunière envisagée dans certaines parties de l’Afrique et de l’Asie », précise le CIC Twitter.

Although sustained demand for milling quality supplies is envisaged in parts of #Asia and #Africa, global #wheat trade in 2023/24 may contract moderately y/y, should deliveries to #Europe and the CIS retreat from prior year's unusually high levels. pic.twitter.com/3uaRibS89i — International Grains Council (@IGCgrains) April 21, 2023