Portée par le maïs, la récolte européenne de céréales s'annonce en hausse

Le Coceral (Comité européen du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures) a publié ses dernières estimations pour la récolte européenne de céréales et d’oléagineux en 2023, comptant l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Verdict : la production de céréales atteindrait 303,5 Mt, une « hausse significative » par rapport aux 290,7 Mt récoltés en 2022.

Cette hausse s’explique surtout par un regain attendu côté maïs, avec une estimation à 62,3 Mt contre 52,5 Mt l’an passé : « la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et l'Italie devraient connaître des récoltes beaucoup plus importantes que celle de 2022, affectée par une sécheresse et une chaleur intenses », explique le Coceral.

Lequel n’attend pas de hausse substantielle de la récolte française 2023 : « les semis devraient chuter en raison des coûts élevés des intrants » et davantage de surfaces seraient implantées en tournesol, se substituant au maïs.

Pour le blé tendre, le Coceral table sur une récolte 2023 à 144,5 millions de tonnes, soit 2,2 Mt de plus qu’en 2022, en lien aussi avec une hausse des volumes pour l'Espagne, l'Italie, la Hongrie et les pays des Balkans. À 59,6 Mt, la production européenne d’orge serait en légère baisse (- 0,8 Mt) par rapport à l’an dernier.

Quant au colza, la récolte serait identique à 2022, à 21,1 Mt, en raison de surfaces en légère hausse et de rendements un peu plus faibles que le « bon niveau de l’an dernier ».