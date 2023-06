Malgré la météo, l’UE s’attend à des rendements dans la moyenne

À l’occasion d’un point presse organisé le 15 juin, Clémence Lenoir, chargée d’études économiques « grandes cultures » chez FranceAgriMer, a fait le point sur les rendements de la récolte 2023 à l’échelle européenne, avec d’abord un zoom sur les conditions de cultures.

May has been rather dry in key #wheat regions in Europe, especially last 14d.

If this forecast comes true, #grains will suffer badly.

After that into the key weeks for wheat yields without soil moisture. pic.twitter.com/seRtGZXj9C — BooBoo (@BooBoo_grains) May 30, 2023

Côté précipitations, les cultures « font toujours face aux conséquences de la très forte sécheresse » qui a sévi en Espagne, au Portugal et en France, malgré le retour de la pluie. Une baisse des surfaces d’emblavement est attendue pour les cultures estivales dans la péninsule ibérique. Et en Italie, les inondations pourraient impacter la production de blé et d’orge.

Côté températures, le manque d’eau dans la péninsule ibérique s’est accompagné de très fortes chaleurs, puis à un « retour à des températures plus proches des normales de saison ». À l’inverse, le sud de la Scandinavie et les Balkans ont souffert de conditions trop froides qui ont entravé l’ensemencement des cultures estivales.

À l’exception de la péninsule ibérique, les conditions de culture du blé sont pour l’instant jugées favorables dans l’UE et les semis de maïs se sont dans l’ensemble achevés « dans des conditions satisfaisantes », résume FranceAgriMer.

L’institut Mars, qui réalise un suivi des cultures à l’échelle de l’UE, estime ce 19 juin des rendements 2023 globalement au-dessus de la moyenne quinquennale en céréales (+ 3 %), avec de fortes disparités : + 2 % pour le blé tendre (à 59,2 q/ha), + 2 % pour l’orge d’hiver (à 59,1 q/ha), mais — 3 % pour le blé dur (à 34 q/ha) et — 11 % pour l’orge de printemps (à 37,3 q/ha).

© Bulletin Mars - Estimation des rendements en blé tendre pour la récolte 2023

Le rendement du maïs grain européen atteindrait 76,1 q/ha, soit 2 % de plus que la moyenne quinquennale, car « la baisse de rendement en Espagne et au Portugal est compensée par l’augmentation des rendements en Hongrie, Roumanie et Slovaquie entre autres ».

Quant aux oléagineux, les rendements de colza 2023 sont estimés en hausse de 6 % (à 32,9 q/ha), en hausse de 5 % en soja (à 28,9 q/ha), stables en tournesol (à 22,1 q/ha). Des augmentations sont aussi attendues en betteraves (+ 4 %, à 75,9 t/ha) et en pommes de terre (+ 4 %, à 35,5 t/ha).

Le département américain de l’agriculture, l’USDA, a aussi mis à jour ses prévisions de rendements dans les différents bassins de production. À l’échelle européenne, il anticipe aujourd’hui 57,5 q/ha en blé, 74,3 q/ha en maïs, 50,8 q/ha en orge, 28 q/ha en soja, 22,1 q/ha en tournesol et 34,6 q/ha en colza.



Pour la France, l’institut Mars rapporte les inquiétudes suscitées par « les conditions sèches observées depuis la mi-mai », mais considère que « les perspectives de rendement restent positives » pour les cultures d’hiver comme pour les cultures de printemps. « Des précipitations supplémentaires sont nécessaires de toute urgence », alerte-t-il néanmoins.

Il estime pour l’instant à 74,4 q/ha le rendement français en blé tendre pour la récolte 2023 (+ 2 % par rapport à la moyenne quinquennale), 55,3 q/ha pour le blé dur (+ 2 %), 66,6 q/ha pour l’orge d’hiver (+ 3 %), 59,4 q/ha pour l’orge de printemps (+ 2 %), 89,1 q/ha (+ 4 %).

Des hausses de rendement sont aussi annoncées en colza (+ 6 %, à 34,3 q/ha), en tournesol (+ 1 %, à 22,7 q/ha), en soja (+ 7 %, à 26 q/ha) et en betterave (+ 5 %, à 82,2 t/ha). Seule la pomme de terre serait en légère perte de vitesse : — 1 %, à 39,9 t/ha.

