L’Allemagne s’attend à une baisse de sa production de blé tendre

Fin juin, l’Association des coopératives allemandes (DRV) expliquait réduire ses prévisions de production céréalière à cause de la sécheresse, l’évaluant à 42 Mt, soit une baisse de 1,2 Mt par rapport à ses estimations précédentes.

La récolte allemande de blé tendre s’élèverait ainsi à 21,8 Mt en 2023, contre 22,5 Mt l’an dernier et une moyenne quinquennale évaluée à 21,9 Mt par la Commission européenne.

Le DRV explique qu’après d’importants épisodes pluvieux en mai, toutes les cultures ont souffert d’un « stress hydrique massif » au mois de juin, touchant surtout l’est du pays et les récoltes tardives.

Mi-juillet, il exprimait un « optimisme prudent » grâce à un retour des pluies dans certaines zones, qui pourrait éviter de davantage entamer la production de céréales 2023.

L’Allemagne est le second plus gros producteur de blé tendre de l’UE-27, entre la France (34,4 Mt en moyenne quinquennale) et la Pologne (12 Mt).

À l’échelle communautaire, le comité de gestion « cultures arables » qui s’est réuni le 30 juin évalue la production européenne de blé tendre à 128,9 Mt en 2023, une hausse de 2,5 % par rapport à l’an dernier.

Malgré les conditions sèches et chaudes qui ont touché ou touchent encore une grande partie de l’Europe, les rendements globaux de blé tendre sont de fait attendus en hausse de 2 % par rapport à la moyenne quinquennale et par rapport à 2022, à 5,92 t/ha : les forts replis attendus au Portugal et en Espagne devraient être compensés par des gains de rendements en Roumanie et en Hongrie.

