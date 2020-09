Weather Market Après la sécheresse, la France souffre d’excès hydrique

Le climat français passe d’un extrême à l’autre avec des pluies bien trop généreuses après un été extrêmement sec.

L'intensité des pluies apporte des risques sur les semis d'hiver. (©PixaBay)Après un été extrêmement sec, l’Hexagone reçoit un volume important de précipitations et les prévisions météo anticipent un début d’automne particulièrement humide. Cette persistance des averses risque ainsi d’entraver les semis de blé d’hiver et apporte un risque sur les cultures de colza. En Grande-Bretagne également, un important excès hydrique est rapporté et les cartes météo ne sont gères rassurantes.Amélioration en mer NoireEn mer Noire en revanche, la tendance est plutôt à l’amélioration. La région a également connu des semaines de sécheresses intenses, mais des pluies bénéfiques arrivent enfin dans une large partie de l’Ukraine et le sud de la Russie. Moins intenses qu’en Europe de l’Ouest, ces précipitations devraient aider aux semis d’hiver. En Argentine également, des passages pluvieux ont nettement amélioré les conditions hydriques, notamment dans l’état de Buenos Aires, qui concentre plus de 40 % d...