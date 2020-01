Weather market En Russie et en France, le climat s'améliore

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les conditions climatiques s’améliorent en France et en mer Noire mais le risque persiste. Le manque de couverture neigeuse et la précocité végétative laissent les cultures particulièrement exposées à une chute potentielle du thermostat.

Les cultures français profitent d'un climat plus sec depuis le début de l'année. (©PixaBay)Le climat français s’est quelque peu amélioré ces dernières semaines avec des pluies plus timides constatées sur l’ensemble du territoire. Les conditions hydriques sont ainsi désormais bien meilleures après un automne marqué par d’intenses précipitations. Les risques ne sont toutefois pas encore totalement écartés avec de nouvelles pluies attendues ces prochains jours et des températures anormalement chaudes pour cette période de l’année.En Russie également, les conditions climatiques se sont légèrement améliorées avec l’arrivée de pluies bienvenues dans le sud du pays. L’ensemble de la mer Noire souffre toutefois encore d’un fort déficit hydrique et, tout comme l’Europe, de températures élevées pour un mois de janvier. Sur l’ensemble du continent, le manque de couverture neigeuse et la précocité végétative laissent les cultures particulièrement exposées à une chute potentielle du thermostat.En A...