Weather Market La mer Noire et les US reçoivent des pluies bénéfiques

En France, les conditions climatiques sont plus favorables aux cultures d’hiver mais les projections météos sont incertaines. De bonnes pluies sont en revanche anticipées au Brésil et dans le Midwest américain.

Le climat français est partagé entre pluies et éclaircies. (©Pixabay) Le climat français reste particulièrement instable en ce mois d’octobre. Les pluies se sont certes raréfiées depuis la dernière quinzaine ce qui a amélioré les conditions de semis, mais les averses ponctuelles provoquent encore des excès hydriques ici et là. Les prévisions à sept jours ne sont par ailleurs pas très fiables avec des modèles qui anticipent des cumuls plus ou moins élevés ces prochains jours dans la moitié Nord de la France.La situation au Royaume-Uni est quant à elle bien plus critique avec un surplus d’eau toujours très présent et de fortes précipitations anticipées ces prochains jours. Les conditions climatiques en Russie se révèlent elles-aussi plutôt instables. Le sud du pays et le district Central souffrent encore de déficit hydrique mais les prévisions laissent présager des apports hydriques notables. Dans le Midwest américain également, les semis d’hiver se déroulent encore dans le sec mais les ...