Weather Market Les conditions climatiques restent bonnes en France

Malgré un petit manque d’eau ces derniers jours, la France continue de profiter de conditions optimales. En Russie, le froid apporte en revanche toujours un risque, tandis que les États-Unis nécessitent davantage de pluies.

La France profite d'une bonne alternance de pluies et de sec. (©Pixabay)La France continue de connaître une fin d’automne plutôt douce avec des précipitations mesurées. Un petit déficit hydrique se creuse certes de nouveau sur une bonne partie du pays, mais les prévisions climatiques sont pour le moment rassurantes. En Grande-Bretagne et en Allemagne, les conditions se sont également nettement améliorées après un début d’automne marqué par d’intenses passages pluvieux.La Russie et les US nécessitent davantage de précipitationsEn Russie, les températures sont désormais bien installées sous les 0°C, notamment dans la Volga et l’État fédéral Central, or les couvertures neigeuses restent très minces et disparates dans le pays. De récentes précipitations ont par ailleurs certes nettement amélioré les conditions de culture dans le sud de la Russie et la Volga, mais d'autres passages seront nécessaires pour assurer une bonne sortie d'hiver.Aux États-Unis, des précipitations sont également ven...